Ще дві країни підтвердили перші випадки зараження коронавірусом



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У Танзанії коронавірус діагностували у пацієнта, який прибув 15 березня з Бельгії

У Сомалі і Танзанії діагностували коронавірус

У двох африканських країнах зареєстрували перші випадки зараження коронавірусною інфекцією Covid -19

Як повідомляє PML Daily, у Танзанії коронавірус діагностували у пацієнта, який прибув 15 березня з Бельгії.

Перший випадок коронавірусної інфекції також зафіксований в Сомалі, додає The Independent.

Минулого тижня коронавірус вперше виявили в таких африканських країнах, як Ефіопія і Руанда.

За даними ЗМІ, на африканському континенті в 28 країнах зареєстрували випадки зараження, загальна кількість перевищує 350.

Як повідомлялося, 17 березня РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій Україні.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.