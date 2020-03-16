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    У світі

    Ще дві країни підтвердили перші випадки зараження коронавірусом

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    У Танзанії коронавірус діагностували у пацієнта, який прибув 15 березня з Бельгії - Ще дві країни підтвердили перші випадки зараження коронавірусом
    У Танзанії коронавірус діагностували у пацієнта, який прибув 15 березня з Бельгії

    У Сомалі і Танзанії діагностували коронавірус

    У двох африканських країнах зареєстрували перші випадки зараження коронавірусною інфекцією Covid -19

    Як повідомляє PML Daily, у Танзанії коронавірус діагностували у пацієнта, який прибув 15 березня з Бельгії.

    Перший випадок коронавірусної інфекції також зафіксований в Сомалі, додає The Independent.

    Минулого тижня коронавірус вперше виявили в таких африканських країнах, як Ефіопія і Руанда.

    За даними ЗМІ, на африканському континенті в 28 країнах зареєстрували випадки зараження, загальна кількість перевищує 350.

    Як повідомлялося, 17 березня РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій Україні.

    Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

    З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

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