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    Ще одна країна надасть українським біженцям легальне право на роботу

    МВС продовжило термін перебування в Ізраїлі тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня цього року - Ще одна країна надасть українським біженцям легальне право на роботу
    МВС продовжило термін перебування в Ізраїлі тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня цього року
    фото з відкритих джерел

    Дмипломати привітали таке рішення, підкресливши, що воно є «безпрецедентним для місцевого законодавства

    Ізраїль надасть українцям, які виїхали з країни у зв'язку з війною, дозвіл легально влаштуватися на роботу.

    Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

    «Завдяки тривалому переговорному процесу посольства України з Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю вдалося змінити попередню заборону уряду», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що міністр внутрішніх справ Аєлет Шакед сьогодні підтвердила, що Ізраїль надасть дозволи на працевлаштування українцям, які вимушено перебувають на території Ізраїлю у зв’язку з війною в Україні.

    У диппредставництві привітали таке рішення, підкресливши, що воно є «безпрецедентним для місцевого законодавства».

    За словами дипломатів, дозволи дадуть змогу українцям легально працевлаштуватися на території Ізраїлю та утримувати себе, доки в Україні триває війна й немає можливості повернутися додому.

    На сьогодні опрацьовується питання процедури оформлення дозвільних документів, додали у посольстві.

    Також зазначається, що МВС продовжило термін перебування в Ізраїлі тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня цього року.

    Нагадаємо, що через великий потік біженців з України Чехія має намір продовжити режим надзвичайного стану. З початку вторгнення Росії в Україну дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців. Крім цього, чеський уряд посилив правила розміщення біженців з України.

    Змінила правила перетину кордону для біженців з України і Молдова. Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.

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    Теги: росія окупанти Ізраїль війна українці житло Україна окупація #stoprussia
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    Ще одна країна надасть українським біженцям легальне право на роботу