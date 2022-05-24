Ще одна країна надасть українським біженцям легальне право на роботу

МВС продовжило термін перебування в Ізраїлі тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня цього року

Дмипломати привітали таке рішення, підкресливши, що воно є «безпрецедентним для місцевого законодавства

Ізраїль надасть українцям, які виїхали з країни у зв'язку з війною, дозвіл легально влаштуватися на роботу.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

«Завдяки тривалому переговорному процесу посольства України з Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю вдалося змінити попередню заборону уряду», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністр внутрішніх справ Аєлет Шакед сьогодні підтвердила, що Ізраїль надасть дозволи на працевлаштування українцям, які вимушено перебувають на території Ізраїлю у зв’язку з війною в Україні.

У диппредставництві привітали таке рішення, підкресливши, що воно є «безпрецедентним для місцевого законодавства».

За словами дипломатів, дозволи дадуть змогу українцям легально працевлаштуватися на території Ізраїлю та утримувати себе, доки в Україні триває війна й немає можливості повернутися додому.

На сьогодні опрацьовується питання процедури оформлення дозвільних документів, додали у посольстві.

Також зазначається, що МВС продовжило термін перебування в Ізраїлі тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня цього року.

Нагадаємо, що через великий потік біженців з України Чехія має намір продовжити режим надзвичайного стану. З початку вторгнення Росії в Україну дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців. Крім цього, чеський уряд посилив правила розміщення біженців з України.

Змінила правила перетину кордону для біженців з України і Молдова. Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.