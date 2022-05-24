Ще одна країна надасть українським біженцям легальне право на роботу
Дмипломати привітали таке рішення, підкресливши, що воно є «безпрецедентним для місцевого законодавства
Ізраїль надасть українцям, які виїхали з країни у зв'язку з війною, дозвіл легально влаштуватися на роботу.
Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.
«Завдяки тривалому переговорному процесу посольства України з Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю вдалося змінити попередню заборону уряду», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що міністр внутрішніх справ Аєлет Шакед сьогодні підтвердила, що Ізраїль надасть дозволи на працевлаштування українцям, які вимушено перебувають на території Ізраїлю у зв’язку з війною в Україні.
У диппредставництві привітали таке рішення, підкресливши, що воно є «безпрецедентним для місцевого законодавства».
За словами дипломатів, дозволи дадуть змогу українцям легально працевлаштуватися на території Ізраїлю та утримувати себе, доки в Україні триває війна й немає можливості повернутися додому.
На сьогодні опрацьовується питання процедури оформлення дозвільних документів, додали у посольстві.
Також зазначається, що МВС продовжило термін перебування в Ізраїлі тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня цього року.
Нагадаємо, що через великий потік біженців з України Чехія має намір продовжити режим надзвичайного стану. З початку вторгнення Росії в Україну дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців. Крім цього, чеський уряд посилив правила розміщення біженців з України.
Змінила правила перетину кордону для біженців з України і Молдова. Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.