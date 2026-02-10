Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Одна з країн розглядає заборону продажу сигарет і вейпів особам до 21 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Одна з країн розглядає заборону продажу сигарет і вейпів особам до 21 року
Раніше Латвія підвищила віковий ценз до 20 років, Ірландія планує збільшити його до 21 року до 2028-го, а Фінляндія розглядає подібні кроки в межах стратегії «країна без тютюну та нікотину до 2030 року»
фото з відкритих джерел

Антитютюнові організації підтримали ініціативу, назвавши її важливим кроком для захисту здоров’я молоді

Уряд Нідерландів планує підвищити мінімальний вік для купівлі сигарет, вейпів та інших нікотинових виробів з 18 до 21 року. Про це повідомляє Euractiv, пише «Главком».

Відповідна норма закріплена в коаліційній угоді між партіями D66, VVD та CDA. Обмеження стосуватиметься не лише тютюну, а й електронних сигарет, які нині дозволено продавати з 18 років.

Рішення ухвалюють на тлі зростання популярності вейпінгу серед підлітків. За даними уряду, кожна десята дитина у віці 12 років у Нідерландах уже пробувала вейпінг, а майже 40% підлітків 12-16 років повідомляють про залежність, причому кожен третій використовує вейпи щодня.

Нідерланди таким чином долучаються до загальноєвропейської тенденції. 

Антитютюнові організації підтримали ініціативу, назвавши її важливим кроком для захисту здоров’я молоді. Водночас тютюнова індустрія критикує плани уряду, застерігаючи від зростання нелегальної торгівлі.

Як повідомлялось, у Сінгапурі ухвалили новий закон, що значно посилює відповідальність за використання, імпорт і продаж електронних сигарет. Найсуворіші покарання передбачені за так звані K-pods – вейпи з анестетиком етомідатом, який нещодавно був офіційно класифікований як наркотик класу С.

До слова, понад 100 млн людей у світі курять електронні сигарети, відомі як вейпи, і щонайменше 15 млн із них – це підлітки віком від 13 до 15 років. Варто зазначити, що куріння вейпу притупляє мозок студентів. Так, студенти коледжів, які курять вейп, мають нижчі показники когнітивних функцій, ніж ті, хто не курить.

Читайте також:

Теги: обмеження тютюнові вироби

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знаменитий Руні, який офіційно визнаний найбільшим оленем в Україні за розмірами рогів
На Київщині вбито оленя-рекордсмена Руні: що відомо про унікальну тварину
Вчора, 17:02
Атака на Одесу та Харківщину: головне за ніч
Атака на Одесу та Харківщину: головне за ніч
Вчора, 05:44
Нардеп і голова податкового комітету Данило Гетманцев підтвердив страшний діагноз: весь ринок електронних сигарет досі перебуває в тіні
Ринок електронних сигарет. Історія неймовірного успіху поза законом Війна і бізнес
2 лютого, 11:00
Республіканці у відповідь звинуватили демократів у політичних іграх
Демократи заблокували швидкий вихід США з шатдауну
1 лютого, 02:28
У міграційній частині стратегії Росія прямо названа державою-агресором
Нова стратегія ЄС щодо віз і міграції: що зміниться для росіян та білорусів
30 сiчня, 04:38
Екстрені відключення світла запроваджено у двох районах на Київщині
Екстрені відключення світла запроваджено у двох районах на Київщині
29 сiчня, 12:41
Тиск на Росію повинен зберігатись, каже Зеленський
Україна запровадила санкції проти російських спортивних пропагандистів
17 сiчня, 16:57
16 січня очікується візит іноземних делегацій до Києва
У центрі Києва рух транспорту 16 січня буде перекрито
16 сiчня, 08:09
У столиці за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів
У Києві відновлено електропостачання – Міненерго
10 сiчня, 21:35

Соціум

Болгарію сколихнула загадкова серія смертей в горах
Болгарію сколихнула загадкова серія смертей в горах
Одна з країн розглядає заборону продажу сигарет і вейпів особам до 21 року
Одна з країн розглядає заборону продажу сигарет і вейпів особам до 21 року
У США сталася стрілянина у школі: є поранені
У США сталася стрілянина у школі: є поранені
Маск пообіцяв захист тим, хто розкриє правду у справі Епштейна
Маск пообіцяв захист тим, хто розкриє правду у справі Епштейна
У Краснодарському краї РФ стався землетрус магнітудою 4,8
У Краснодарському краї РФ стався землетрус магнітудою 4,8
ЄС підготував заборону для компаній на знищення непроданого одягу
ЄС підготував заборону для компаній на знищення непроданого одягу

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua