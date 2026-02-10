Одна з країн розглядає заборону продажу сигарет і вейпів особам до 21 року

Раніше Латвія підвищила віковий ценз до 20 років, Ірландія планує збільшити його до 21 року до 2028-го, а Фінляндія розглядає подібні кроки в межах стратегії «країна без тютюну та нікотину до 2030 року»

Антитютюнові організації підтримали ініціативу, назвавши її важливим кроком для захисту здоров’я молоді

Уряд Нідерландів планує підвищити мінімальний вік для купівлі сигарет, вейпів та інших нікотинових виробів з 18 до 21 року. Про це повідомляє Euractiv, пише «Главком».

Відповідна норма закріплена в коаліційній угоді між партіями D66, VVD та CDA. Обмеження стосуватиметься не лише тютюну, а й електронних сигарет, які нині дозволено продавати з 18 років.

Рішення ухвалюють на тлі зростання популярності вейпінгу серед підлітків. За даними уряду, кожна десята дитина у віці 12 років у Нідерландах уже пробувала вейпінг, а майже 40% підлітків 12-16 років повідомляють про залежність, причому кожен третій використовує вейпи щодня.

Нідерланди таким чином долучаються до загальноєвропейської тенденції.

Антитютюнові організації підтримали ініціативу, назвавши її важливим кроком для захисту здоров’я молоді. Водночас тютюнова індустрія критикує плани уряду, застерігаючи від зростання нелегальної торгівлі.

Як повідомлялось, у Сінгапурі ухвалили новий закон, що значно посилює відповідальність за використання, імпорт і продаж електронних сигарет. Найсуворіші покарання передбачені за так звані K-pods – вейпи з анестетиком етомідатом, який нещодавно був офіційно класифікований як наркотик класу С.

До слова, понад 100 млн людей у світі курять електронні сигарети, відомі як вейпи, і щонайменше 15 млн із них – це підлітки віком від 13 до 15 років. Варто зазначити, що куріння вейпу притупляє мозок студентів. Так, студенти коледжів, які курять вейп, мають нижчі показники когнітивних функцій, ніж ті, хто не курить.