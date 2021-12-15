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    Думки вголос

    Поки в Україні падає темп вакцинації, у Лондоні вже паніка

    &laquo;Омікрон&raquo; змушує нервувати медиків по всьому світу - Поки в Україні падає темп вакцинації, у Лондоні вже паніка
    «Омікрон» змушує нервувати медиків по всьому світу
    фото з відкритих джерел

    Більшість країн вже прийняли рішення про бустерну дозу

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    Темпы вакцинации как я и предполагал посыпались. В сутки уже всего 130 тыс прививок делают, на максимуме было 260 тыс.

    На остатках в Украине 8,8 млн доз. Но бустер для медработников и стариков никто не спешит разрешать, а у многих уже шестой месяц после прививки наступил.

    Вчера Дания чтобы сдержать рост инфицирования разрешила колоть бустер всем гражданам 40+ лет у которых прошло 140 дней после окончания курса вакцинации.

    У наших медработников уже прошло около 180 дней, но им бустер не разрешают, при этом на складе в Украине 4,4 млн Файзера и 2,5 млн Модерны. То же самое касается и пожилых людей 60+

    Некоторые закончили курс вакцинации в мае, уже седьмой месяц пошел после окончания курса. Их кололи Астразенкой, уровень защиты спустя шесть месяцев практически отсутствует перед новым штамом.

    Данилюк вчера высказал идею о бустере для пожилых, я согласен с ним, но почему он не вспомнил медработников для меня загадка.

    В тоже время, в Британии сегодня парламент проголосовал за обязательную вакцинацию медработников государственных больниц и социальных служб.

    Депутаты проголосовали за то, чтобы сделать прививки от коронавируса обязательными для сотрудников NHS и социальных служб.

    Они проголосовали 385 против 100 за постановление, устанавливающее крайний срок для всех рабочих к апрелю 2022 года.

    Всё потому, что в Лондоне за день 12832 новых случая.

    Там реально пошла паника, люди разобрали бесплатные тесты.

    Национальная служба больниц разослала письма по больницам что-бы подготовили побольше койкомест, и повыписывали всех не тяжелых пациентов по всей Англии. В Лондоне уже более 40% «Омикрона».

    Среднее значение новых случаев на максимуме в Лондоне было 15 тыс в день. Сегодня 12,8 тыс. Причем рост за неделю очень значительный.

    Народ ломанулся делать бустеры, очередь на прививки в некоторых местах растянулись до нескольких часов.

    Инфицирование постепенно подбирается к самым уязвимым группам, но пока не сильно. В больницах Лондона пока скучно, всего 1350 пациентов. В январе на пике было восемь тысяч.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Англія вакцинація коронавірус
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    Поки в Україні падає темп вакцинації, у Лондоні вже паніка