Поки в Україні падає темп вакцинації, у Лондоні вже паніка

Більшість країн вже прийняли рішення про бустерну дозу

Мовою оригіналу

Темпы вакцинации как я и предполагал посыпались. В сутки уже всего 130 тыс прививок делают, на максимуме было 260 тыс.

На остатках в Украине 8,8 млн доз. Но бустер для медработников и стариков никто не спешит разрешать, а у многих уже шестой месяц после прививки наступил.

Вчера Дания чтобы сдержать рост инфицирования разрешила колоть бустер всем гражданам 40+ лет у которых прошло 140 дней после окончания курса вакцинации.

У наших медработников уже прошло около 180 дней, но им бустер не разрешают, при этом на складе в Украине 4,4 млн Файзера и 2,5 млн Модерны. То же самое касается и пожилых людей 60+

Некоторые закончили курс вакцинации в мае, уже седьмой месяц пошел после окончания курса. Их кололи Астразенкой, уровень защиты спустя шесть месяцев практически отсутствует перед новым штамом.

Данилюк вчера высказал идею о бустере для пожилых, я согласен с ним, но почему он не вспомнил медработников для меня загадка.

В тоже время, в Британии сегодня парламент проголосовал за обязательную вакцинацию медработников государственных больниц и социальных служб.

Депутаты проголосовали за то, чтобы сделать прививки от коронавируса обязательными для сотрудников NHS и социальных служб.

Они проголосовали 385 против 100 за постановление, устанавливающее крайний срок для всех рабочих к апрелю 2022 года.

Всё потому, что в Лондоне за день 12832 новых случая.

Там реально пошла паника, люди разобрали бесплатные тесты.

Национальная служба больниц разослала письма по больницам что-бы подготовили побольше койкомест, и повыписывали всех не тяжелых пациентов по всей Англии. В Лондоне уже более 40% «Омикрона».

Среднее значение новых случаев на максимуме в Лондоне было 15 тыс в день. Сегодня 12,8 тыс. Причем рост за неделю очень значительный.

Народ ломанулся делать бустеры, очередь на прививки в некоторых местах растянулись до нескольких часов.

Инфицирование постепенно подбирается к самым уязвимым группам, но пока не сильно. В больницах Лондона пока скучно, всего 1350 пациентов. В январе на пике было восемь тысяч.

Читайте також:

Джерело: блог Євген Істребіна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.