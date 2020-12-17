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    У світі

    Швеція до квітня 2021 року заборонила в'їзд для громадян не з ЄС

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    Правило вводиться з 1 січня - Швеція до квітня 2021 року заборонила в'їзд для громадян не з ЄС
    Правило вводиться з 1 січня
    Фото з відкритих джерел

    Заборона буде діяти до 31 березня 2021 року

    Швеція продовжила обмеження на в'їзд у країну для громадян не з держав Євросоюзу. Про це повідомляє Офіс уряду Швеції.

    Заборону на в'їзд, введену 19 березня цього року, продовжували вже кілька разів і термін попереднього продовження спливав 31 грудня.

    У заборону на в'їзд для громадян не з ЄС є винятки для приїжджаючих з Австралії, Японії, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду і Уругваю.

    Також уряд зробив виняток на в'їзд для громадян Великобританії, які мають посвідку на проживання у Швеції. Правило вводиться з 1 січня, коли завершиться перехідний період виходу Британії з Євросоюзу. Основне ж правило заборони на в'їзд буде діяти і для британців.

    Нагадаємо, що з 7 грудня, Швеція запровадила жорсткий карантин.

    Раніше повідомлялося, що Швеція очікує другу хвилю коронавірусу вже у середині грудня.

    Крім того, принц і принцеса Швеції захворіли на Covid-19.

    Теги: Швеція ЄС уряд
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