Швеція до квітня 2021 року заборонила в'їзд для громадян не з ЄС

Заборона буде діяти до 31 березня 2021 року

Швеція продовжила обмеження на в'їзд у країну для громадян не з держав Євросоюзу. Про це повідомляє Офіс уряду Швеції.

Заборону на в'їзд, введену 19 березня цього року, продовжували вже кілька разів і термін попереднього продовження спливав 31 грудня.

У заборону на в'їзд для громадян не з ЄС є винятки для приїжджаючих з Австралії, Японії, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду і Уругваю.

Також уряд зробив виняток на в'їзд для громадян Великобританії, які мають посвідку на проживання у Швеції. Правило вводиться з 1 січня, коли завершиться перехідний період виходу Британії з Євросоюзу. Основне ж правило заборони на в'їзд буде діяти і для британців.

Нагадаємо, що з 7 грудня, Швеція запровадила жорсткий карантин.

Раніше повідомлялося, що Швеція очікує другу хвилю коронавірусу вже у середині грудня.

Крім того, принц і принцеса Швеції захворіли на Covid-19.