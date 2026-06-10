Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Крок до енергетичної безпеки. Україна відкрила новий маршрут постачання газу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Крок до енергетичної безпеки. Україна відкрила новий маршрут постачання газу
«Нафтогаз» уперше забронював LNG-потужності в Європі
фото: «Нафтогаз»

«Нафтогаз» уперше отримав довгостроковий доступ до LNG-терміналу в Європі та розширив можливості імпорту газу

Група «Нафтогаз» уперше забронювала довгострокові потужності LNG-терміналу в Європі. Йдеться про доступ до інфраструктури терміналу в литовській Клайпеді на період із 2033 до 2044 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

Процедуру розподілу потужностей завершив оператор KN Energies. «Нафтогаз» увійшов до числа п'яти компаній, які отримали право на довгострокове використання терміналу.

Разом з українською компанією відповідні потужності забронювали Equinor, Ignitis, Latvenergo та Gasum.

У компанії наголосили, що рішення має важливе значення для диверсифікації джерел та маршрутів постачання природного газу до України.

Раніше «Нафтогаз» здійснював подібні операції переважно через партнерські механізми та співпрацю з міжнародними компаніями. Відтепер компанія отримала можливість самостійно планувати довгострокові поставки та активніше працювати на глобальному ринку скрапленого природного газу.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький назвав рішення стратегічним для країни.

«Такі рішення мають стратегічне значення для енергетичної безпеки України, розширюють наші можливості доступу до глобального ринку LNG та зміцнюють довгострокову стійкість газопостачання», – зазначив він.

У компанії вважають, що новий маршрут постачання допоможе зміцнити енергетичну стійкість держави та зменшити залежність від окремих напрямків імпорту.

Нагадаємо, що суд Міжнародного фінансового центру «Астана» ухвалив наказ про стягнення з Газпрому близько $1,4 млрд на користь НАК «Нафтогаз України». Рішення було винесене в односторонньому порядку без участі російської компанії. Після цього Міністерство юстиції Казахстану заявило, що документ поки не набрав законної сили, а Газпром має право оскаржити його та домогтися повноцінного судового розгляду за участю обох сторін.

Читайте також:

Теги: Нафтогаз України газ Україна Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубіо оцінив шанси на мирну угоду між Україною та Росією
Держсекретар США назвав головну перешкоду миру в Україні
3 червня, 20:14
Одним із ключових чинників зміни ситуації на фронті стало домінування України у сфері безпілотних технологій
Україна переломила хід війни: найближчі місяці можуть стати вирішальними – The Hill
31 травня, 17:59
Оператори підрозділу NC13 Третього армійського корпусу керують наземними роботами з бункера за десятки кілометрів від лінії фронту
Армія роботів: як Україна змінила тактику та тисне на Росію
31 травня, 03:08
Уряд Швеції схвалив закупівлю до 20 бойових літаків Gripen
Українські пілоти вже навчаються на винищувачах Gripen – міністр оборони Швеції
28 травня, 21:31
Захисники встановили новий рекорд у категорії «Військова стійкість та оборона»
Бійці ЗСУ, що обороняють села Мала Токмачка, встановили національний рекорд
24 травня, 21:27
Наприкінці місяця похолодання посилиться
В Україні не буде спеки: синоптики обіцяють прохолоду зі Скандинавії
23 травня, 08:05
Перші тестові поставки азербайджанського газу до Словаччини розпочалися ще у 2024 році
Словаччина планує замінити російський газ азербайджанським
19 травня, 00:59
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже під час конференції 18 травня 2026 року
Образа для равлика. Глава МЗС Латвії висміяла пересування росіян на фронті
18 травня, 14:36
Словаччина залишається критично важливим оборонним хабом для української армії
Словаччина збільшить постачання боєприпасів Україні
14 травня, 04:00

Соціум

Розвідка назвала людей, які проєктують російські ракети, що б’ють по Україні
Розвідка назвала людей, які проєктують російські ракети, що б’ють по Україні
Крок до енергетичної безпеки. Україна відкрила новий маршрут постачання газу
Крок до енергетичної безпеки. Україна відкрила новий маршрут постачання газу
Patriot більше не потрібен? Україна випробувала власну ракету ППО
Patriot більше не потрібен? Україна випробувала власну ракету ППО
«Використаємо весь арсенал». Росія пригрозила ЄС через перевірки танкерів
«Використаємо весь арсенал». Росія пригрозила ЄС через перевірки танкерів
Чонгарський міст повністю знищений – Керівник центру протидії дезінформації
Чонгарський міст повністю знищений – Керівник центру протидії дезінформації
Україна та Німеччина визначили ключові потреби ЗСУ перед «Рамштайном»
Україна та Німеччина визначили ключові потреби ЗСУ перед «Рамштайном»

Новини

США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Сьогодні, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua