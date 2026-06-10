Крок до енергетичної безпеки. Україна відкрила новий маршрут постачання газу

«Нафтогаз» уперше отримав довгостроковий доступ до LNG-терміналу в Європі та розширив можливості імпорту газу

Група «Нафтогаз» уперше забронювала довгострокові потужності LNG-терміналу в Європі. Йдеться про доступ до інфраструктури терміналу в литовській Клайпеді на період із 2033 до 2044 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

Процедуру розподілу потужностей завершив оператор KN Energies. «Нафтогаз» увійшов до числа п'яти компаній, які отримали право на довгострокове використання терміналу.

Разом з українською компанією відповідні потужності забронювали Equinor, Ignitis, Latvenergo та Gasum.

У компанії наголосили, що рішення має важливе значення для диверсифікації джерел та маршрутів постачання природного газу до України.

Раніше «Нафтогаз» здійснював подібні операції переважно через партнерські механізми та співпрацю з міжнародними компаніями. Відтепер компанія отримала можливість самостійно планувати довгострокові поставки та активніше працювати на глобальному ринку скрапленого природного газу.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький назвав рішення стратегічним для країни.

«Такі рішення мають стратегічне значення для енергетичної безпеки України, розширюють наші можливості доступу до глобального ринку LNG та зміцнюють довгострокову стійкість газопостачання», – зазначив він.

У компанії вважають, що новий маршрут постачання допоможе зміцнити енергетичну стійкість держави та зменшити залежність від окремих напрямків імпорту.

Нагадаємо, що суд Міжнародного фінансового центру «Астана» ухвалив наказ про стягнення з Газпрому близько $1,4 млрд на користь НАК «Нафтогаз України». Рішення було винесене в односторонньому порядку без участі російської компанії. Після цього Міністерство юстиції Казахстану заявило, що документ поки не набрав законної сили, а Газпром має право оскаржити його та домогтися повноцінного судового розгляду за участю обох сторін.