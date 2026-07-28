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Адміністрація Трампа готує масштабний фінансовий удар по амбіціях Сі Цзіньпіна

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Адміністрація Трампа готує масштабний фінансовий удар по амбіціях Сі Цзіньпіна
Вашингтон розглядає Китай як одного з головних стратегічних конкурентів США
фото: Reuters

Кошти планують витратити на проєкти у Латинській Америці, Африці та Азії

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує збільшити фінансування програм із протидії впливу Китаю у світі. На ці ініціативи можуть спрямувати сотні мільйонів доларів, повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Наприкінці минулого тижня адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір виділити $175,8 млн для заміни застарілих підводних телекомунікаційних кабелів у країнах Карибського басейну та Центральної Америки.

Крім того, Державний департамент розглядає можливість виділення ще понад $340 млн на більш ніж 50 проєктів у Західній півкулі, Африці та Азії. Йдеться про ініціативи у сфері кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури, розвитку безпечних технологій зв'язку, а також протидії впливу Китаю у сферах телекомунікацій і видобутку критично важливих мінералів.

У внутрішньому документі Держдепартаменту зазначається, що США мають реагувати на зростання економічного, технологічного та дипломатичного впливу Китаю, який, на думку Вашингтона, становить загрозу американським національним інтересам.

Багато із запропонованих програм мають відновити американську присутність у сферах, фінансування яких було скорочено або призупинено торік під час масштабного перегляду федеральних витрат. Зокрема, адміністрація планує відновити проєкти із захисту критичної інфраструктури та кібербезпеки в країнах Латинської Америки.

Попри плани посилити протидію Китаю, очікується, що президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін можуть зустрітися у вересні під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Водночас більшість нових програм ще перебувають на стадії розгляду, тому їхні остаточні параметри можуть змінитися.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа раніше неодноразово заявляла, що розглядає економічне та технологічне посилення Китаю як один із головних викликів національній безпеці США. У межах цієї політики Вашингтон прагне зміцнити співпрацю з партнерами у сфері телекомунікацій, кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури, щоб обмежити вплив Пекіна на стратегічно важливі регіони світу.

Раніше Китай оголосив про створення міжнародної організації зі співробітництва у сфері штучного інтелекту, до якої вже увійшли 29 країн. У Пекіні заявляють, що вона має сприяти розвитку технологій, однак аналітики розглядають новий альянс як спробу протистояти технологічному впливу США.

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Теги: США Китай Дональд Трамп фінансування президент Вашингтон Сі Цзіньпін

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