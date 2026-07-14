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WSJ: Пекін розчарувався у Путіні. Китай почав готуватися до зміни влади у Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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WSJ: Пекін розчарувався у Путіні. Китай почав готуватися до зміни влади у Росії
Сі Цзіньпін змінив ставлення до Путіна
фото: росЗМІ

Кремль дедалі більше залежить від Китаю, а Пекін уже налагоджує контакти з представниками російської еліти, які можуть визначати майбутнє країни

Китай дедалі активніше готується до можливих політичних змін у Росії та розширює контакти з представниками російської еліти, які можуть відігравати ключову роль після відходу Володимира Путіна. Водночас позиції глави Кремля у відносинах із Пекіном суттєво ослабли після кількох років війни та міжнародної ізоляції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Росія дедалі більше залежить від Китаю

Як зазначає видання, ще у 2013 році голова КНР Сі Цзіньпін називав Путіна «взірцем для наслідування» та захоплювався його впливом на світовій арені. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну баланс сил між двома країнами поступово змінився.

За даними WSJ, сьогодні майже 40% зовнішньої торгівлі Росії припадає на Китай, тоді як частка Росії у зовнішній торгівлі КНР не перевищує 4%. Через це Кремль дедалі більше залежить від Пекіна, а Путін усе частіше виступає у ролі прохача, а не рівноправного партнера.

Одним із прикладів такої зміни видання називає переговори щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру – 2». Під час травневого візиту Путіна до Китаю Москва розраховувала укласти відповідну угоду, однак китайська сторона погодилася підтримати проєкт лише за умови продажу газу за внутрішньоросійськими цінами. Фактично це означало б субсидування проєкту з боку Росії. У результаті документ так і не був підписаний.

Німецький бізнесмен Йорг Вутке, слова якого наводить видання, так описав перебіг переговорів: «Сі прийняв Путіна, як імператор, який приймає гостя у своєму замку». За його словами, після цього китайський лідер «відправив його додому».

Також WSJ звертає увагу на символічний епізод під час останнього візиту Путіна до Пекіна. Китайські державні медіа опублікували фотографію, на якій російський президент дивиться знизу вгору на спільний портрет із Сі Цзіньпіном. У Пекіні запевнили, що композиція кадру не мала на меті принизити російського лідера.

Китай готується до майбутнього після Путіна

Водночас китайське керівництво дедалі більше непокоїть військова співпраця Росії з Північною Кореєю. За інформацією видання, Пекін побоюється, що передача Москвою сучасних військових технологій Пхеньяну може посилити ядерний потенціал КНДР та ще більше зблизити Південну Корею і Японію зі Сполученими Штатами.

Саме тому, як зазначає The Wall Street Journal, Китай поступово розширює контакти не лише з нинішнім російським керівництвом, а й із чиновниками та представниками політичної й економічної еліти, які потенційно можуть впливати на розвиток Росії після відходу Путіна.

Нагадаємо, раніше Politico повідомило, що в країнах Європейського Союзу дедалі більше розходяться погляди щодо того, кого слід вважати головним стратегічним партнером – Сполучені Штати чи Китай. За даними опитування, у низці держав ЄС підтримка співпраці з Пекіном уже не поступається прихильності до партнерства з Вашингтоном.

Теги: Китай Сі Цзіньпін путін росія війна

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