Міністр оборони Польщі пояснив, чому країна змінює військове законодавство за прикладом України

Польща вивчає можливість суттєво посилити покарання для військовослужбовців за невиконання наказів під час бойових дій, орієнтуючись на досвід України

Польща вивчає можливість суттєво посилити покарання для військовослужбовців за невиконання наказів під час бойових дій, орієнтуючись на досвід України. Як пише «Главком», про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Polsat News.

Напередодні польське видання Rzeczpospolita повідомило, що Міністерство юстиції спільно з Міністерством національної оборони готує зміни до Кримінального кодексу, які стосуються військової дисципліни.

За інформацією газети, пропонується збільшити максимальне покарання за невиконання наказу під час бойових дій із нинішніх трьох років позбавлення волі до 30 років або навіть довічного ув'язнення.

Коментуючи ці повідомлення, Косіняк-Камиш підтвердив, що кілька місяців тому доручив провести аналіз законодавства на випадок можливого збройного конфлікту.

«Ми орієнтуємося на досвід України щодо змін, які Україні довелося дуже швидко впроваджувати, адже початок збройного конфлікту застав її законодавство непідготовленим», – сказав міністр.

За його словами, напередодні міністр юстиції передав йому аналітичну записку щодо можливих змін до Кримінального кодексу. Водночас глава Міноборони Польщі наголосив, що остаточних рішень наразі не ухвалено.

«Жодних рішень поки що не прийнято. Ми аналізуватимемо ситуацію, щоб створити законодавство, яке гарантуватиме ефективну оборону Республіки Польща», – заявив Косіняк-Камиш.

Якщо запропоновані зміни підтримають, максимальне покарання за непокору військовослужбовця в умовах бою може зрости у десять разів або передбачати довічне ув'язнення.

До слова, коаліція охочих восени проведе перші спільні військові навчання за участю військовослужбовців Франції, Великої Британії та Польщі. Маневри відбудуться на польській території та стануть підготовкою до реалізації майбутніх гарантій безпеки для України.