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Списали як непотріб? РФ кинула напризволяще штурмовиків із Бангладешу

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Списали як непотріб? РФ кинула напризволяще штурмовиків із Бангладешу
Іноземні найманці воюють на стороні Росії
фото: ГУР

ГУР оприлюднило докази того, як РФ використовує азіатів як одноразове м'ясо

Російське командування продовжує демонструвати цинічне ставлення не лише до власних солдатів, а й до іноземних найманців, яких Москва масово вербує на війну проти України. Як повідомляє «Главком» , головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) оприлюднило чергове перехоплення розмови окупантів, яке стало залізобетонним доказом залучення Кремлем громадян азійських країн для м'ясних штурмів.

Цього разу в хащах Харківської області російські військові примудрилися «загубити» іноземних бойовиків, залишивши їх на вірну смерть без зв'язку та орієнтирів.

Із запису випливає, що двох громадян Бангладешу, яких відправили воювати на Харківський напрямок, покинули напризволяще, а самі вони кілька днів не могли знайти своїх підрозділів і блукали дикою місцевістю щонайменше три дні. Найманці були абсолютно дезорієнтовані та не мали жодного уявлення, де перебувають і куди їм іти.

Один з окупантів емоційно описує стан знайдених азіатів, які не володіють ні мовою, ні базовою військовою інформацією:

«Не знають нічого. Позивних, позивних не знають. З Бангладешу, з Бангладешу, двоє. Рубі якийсь і Мойсель, вони мені показують шеврон, шеврон з тигром, "шоста штурмова" написано», – каже у розмові окупант.

Цей випадок яскраво ілюструє, що іноземці для російських генералів – це виключно одноразове «гарматне м'ясо», яке після відправки на передову миттєво списують із рахунків.

Росія дедалі активніше вербує іноземців

За даними воєнної розвідки, апетити Кремля зростають з року в рік. Наразі у планах Москви – завербувати в армію РФ майже 20 000 іноземців. При цьому географія вербування вражає – в українському полоні вже зафіксували представників щонайменше 48 різних національностей.

Зокрема, у червні лави полонених уперше поповнив громадянин Таджикистану, який тривалий час працював у РФ, а потім опинився в окопах. Проте вижити на чужій війні йому допоміг розумний крок – він здався Силам оборони через український державний проєкт «Хочу жить».

Варто зазначити, що подальша доля тих, хто вижив і потрапив до рук ЗСУ, виявляється нічим не кращою за долю кинутих у лісах Харківщини. Як зазначають в Українському координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, сотні іноземних бойовиків наразі перебувають у юридично невизначеному становищі. Причина проста й передбачувана: Росія взагалі не зацікавлена у внесенні громадян інших держав до списків на обмін – для Москви вони перестають існувати в момент отримання поранення чи потрапляння в полон.

Єдиний шанс вижити – здатися в полон

Враховуючи, що Росія без вагань кидає на смерть як своїх громадян, так і обманутих іноземців, ГУР МО України вкотре нагадує про єдиний дієвий спосіб зберегти життя. Кожен іноземний найманець, якого Кремль насильно чи обманом відправив воювати проти України, має можливість добровільно скласти зброю, здатися в полон ЗСУ та гарантувати собі безпеку, на відміну від перспективи загинути від українського дрона чи замерзнути у хащах Харківщини за вказівкою російських командирів.

До слова, українські правоохоронці та розвідка встановили особу російського командира, причетного до розстрілу мирного жителя в Бучі під час окупації міста у березні 2022 року. За даними слідства, військові РФ без попередження відкрили вогонь по цивільному автомобілю, випустивши щонайменше десять куль у беззбройного чоловіка.

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Теги: росія окупанти армія війна Харківщина ГУР

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