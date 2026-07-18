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Китай побудував у пустелі макети кораблів США для навчальних ударів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Китай побудував у пустелі макети кораблів США для навчальних ударів
Супутниковий знімок макета американського есмінця класу Arleigh Burke в пустелі Такла-Макан
фото: Vantor / The Telegraph

Telegraph: на частині макетів кораблів і літаків уже помітні сліди навчальних ударів

У китайській пустелі Такла-Макан виявили повнорозмірні макети американських есмінців, винищувачів і навіть великої військово-морської бази США – на них Китай відпрацьовує удари на випадок можливого конфлікту зі США та Тайванем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Копія есмінця, яку будували пів року

На оприлюднених кадрах видно детальний тривимірний макет американського есмінця класу Arleigh Burke, який китайські військові звели приблизно за шість місяців. Копія має повнорозмірну щоглу та імітацію радарного обладнання – це дає змогу калібрувати головки самонаведення китайських ракет так, щоб вони точніше розпізнавали справжні кораблі цього класу.

Китай побудував у пустелі макети кораблів США для навчальних ударів фото 1
Китай побудував у пустелі макети кораблів США для навчальних ударів фото 2
фото: Vantor / The Telegraph

Літаки та злітні смуги з дірками від вибухів

Поряд із макетом корабля розміщені копії американських бойових літаків і штучні злітно-посадкові смуги. Серед них – муляжі винищувачів F-22, F-35 та F-16. На частині цих об'єктів уже помітні сліди уражень і руйнувань, що свідчить: навчальні удари по них Китай проводить не перший раз.

Китай побудував у пустелі макети кораблів США для навчальних ударів фото 3
фото: Vantor / The Telegraph

Точна копія бази у Японії

Окрім кораблів і літаків, Китай відтворив точну копію найбільшої військово-морської бази США в Японії – Йокосуки. На супутникових знімках поруч із макетами пришвартованих кораблів видно численні вирви від ударів балістичних ракет – ознаку того, що полігон також слугує мішенню для реальних пусків.

Якою зброєю відпрацьовують удари

За даними видання, для високоточних ударів по копіях американських і тайванських об'єктів Китай використовує далекобійну зброю – протикорабельні ракети YJ-21 і YJ-17, а також балістичні ракети DF-27, дальність яких сягає 8 тис. кілометрів. Такий арсенал теоретично дозволяє діставати цілі не лише в Тайванській протоці, а й на значній частині Тихого океану.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Китай переглядає власну військову доктрину, враховуючи прорахунки Росії у війні проти України, і робить ставку на далекобійні удари та морські блокади.

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Теги: Китай військові корабель Тайвань балістичні ракети

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