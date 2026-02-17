Головна Світ Політика
Кілька країн ЄС виступили проти частини нового пакету санкцій проти Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Кілька країн ЄС виступили проти частини нового пакету санкцій проти Росії
У Брюсселі спалахнула суперечка навколо нових санкцій проти Росії
фото з відкртих джерел

Заперечення стосуються санкцій проти іноземних портів і банків, які можуть допомагати обходити обмеження на російську нафту

У Європейському Союзі виникли розбіжності щодо нового пакету санкцій проти Росії – частина держав-членів висловила занепокоєння окремими обмеженнями, що може ускладнити ухвалення рішення до кінця лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, дискусії виникли навколо пропозицій запровадити санкції проти іноземних портів і банків, які Росія може використовувати для обходу нафтових обмежень.

Зокрема, Італія та Угорщина висловили занепокоєння щодо можливих санкцій проти порту Кулеві в Грузії, тоді як Греція та Мальта мають застереження щодо порту в Індонезії. Джерела пояснюють, що через грузинський порт здійснюється імпорт азербайджанського газу, що викликає додаткові ризики для енергетичних поставок.

Крім того, Італія та Іспанія виступили проти включення до санкційного списку банку на Кубі, який працює з іноземною валютою та обслуговує дипломатів і громадян ЄС. Окремі країни також висловили сумніви щодо пропозиції замінити чинні обмеження цін на російську нафту повною забороною на надання морських послуг.

Єврокомісія водночас наполягає на розширенні санкцій проти третіх країн, які можуть допомагати Москві обходити обмеження. Зокрема, йдеться про заборону експорту верстатів і радіообладнання до Киргизстану, оскільки ці товари можуть використовуватися у військових цілях. За даними джерел, з початку повномасштабної війни поставки санкційних технологій з ЄС до Киргизстану зросли у вісім разів, а їхній реекспорт до Росії – на 1000%.

Як зазначає Bloomberg, зростання опору з боку окремих держав-членів може послабити фінальну версію санкцій або затягнути процес їх затвердження, адже для ухвалення пакету необхідна одностайна підтримка всіх країн ЄС.

До слова, обговорення нового санкційного пакета ЄС проти Росії супроводжується внутрішніми розбіжностями між державами-членами щодо окремих положень. Зокрема, Греція та Мальта висловили застереження проти ідеї замінити чинну «цінову стелю» на російську нафту повною забороною на послуги транспортування, попередивши про можливі ризики для європейської судноплавної галузі та вплив на енергетичні ціни.

Водночас Будапешт наполягає на виключенні окремих російських спортивних функціонерів із санкційного списку, що може затримати фінальне погодження 20-го пакета. Брюссель прагне узгодити нові обмеження до 24 лютого, однак остаточне рішення залежить від консенсусу всіх країн ЄС, які продовжують технічні консультації щодо деталей санкцій.

