Сінгапурський професор попередив про появу нового коронавірусу Sars-CoV-3

Професор Ван Ліньфа з американсько-сінгапурського медичного університету Duke-NU передрік світу появу нового коронавірусу SARS-CoV-3

Професор Ван Ліньфа з американо-сінгапурського медичного університету Duke-NU розповів, що коронавірус Sars-CoV-2 може повернутися від людини до тварин і потім, після серії мутацій, знову перейти на людину вже як новітній коронавірус Sars-CoV-3. Як пише газета Straits Times, Ван Ліньфа зробив цю заяву на зустрічі Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) з питань охорони здоров'я.

За його словами, це може викликати нову пандемію.

Професор каже, що Sars-CoV-2 перейшов до людини від кажанів, поширених в Азії, через якусь іншу тварину, швидше за все панголінаи. Кажани відрізняються унікальною імунною системою, яка дозволяє вірусам розмножуватися і мутувати в організмі тварини, але не дає розвинутися хворобі, додав учений.

Ван Ліньфа нагадав про випадки зараження коронавірусною інфекцією домашніх тварин від людини. Вірус від людини може знову передатися кажанам. Наприклад, людина, інфікована коронавірусом Sars-CoV-2, залишить десь недоїдений фрукт, і його підібрала летюча миша, говорить професор.

За версією вченого, коронавірус може ще раз мутувати в організмі кажана, потім перейти на іншу тварину і мутувати ще кілька разів. Коли інфекція знову повернеться до людини, вона може викликати нову пандемію, ставши коронавірусом Sars-CoV-3.

Ван Ліньфа припустив, що це може статися, наприклад, на американському континенті, де Sars-CoV-2 поки не знайдений в організмах місцевих кажанів. Професор пропонує для заходів попередження нової пандемії ретельно відстежувати нові віруси, які з'являються в популяціях кажанів і інших диких тварин.