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Зеленський поїде до Німеччини показувати Шольцу план перемоги – Bild

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський поїде до Німеччини показувати Шольцу план перемоги – Bild
Візит Зеленського до Берліна найімовірніше планувався у зв’язку з проведенням «Рамштайну»
фото з відкритих джерел

Зеленський проведе зустрічі з канцлером Олафом Шольцом та президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром

Президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Берліна у п’ятницю, 11 жовтня, який вочевидь планували під засідання формату «Рамштайн» на рівні лідерів. Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела в уряді.

За інформацією видання, під час візиту Зеленський розкриє канцлеру Олафу Шольцу деталі плану перемоги. Також за інформацією видання плануються конфіденційні перемовини з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. 

Візит Зеленського до Берліна найімовірніше планувався у зв’язку з проведенням наступного дня, 12 жовтня, зустрічі формату «Рамштайн» на рівні лідерів на однойменній американській авіабазі. 

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю вранці. Востаннє Франциск бачився із Зеленським на полях саміту «Великої сімки» (G7) на півдні Італії влітку цього року. Вони також зустрічалися у Ватикані в грудні 2023 року.

Очікується, що Зеленський також проведе переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджо Мелоні під час свого перебування в Римі.

Раніше президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа». На саміті у форматі «Україна плюс 12 країн» будуть обговорювати міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації формули миру, спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО.

Як повідомлялося, засідання контактної групи з питань оборони України форматі «Рамштайн», що було заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься.

До слова, американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом має уразити Флориду.

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Теги: Володимир Зеленський Олаф Шольц Німеччина війна президент

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