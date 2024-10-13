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Німеччина більше не відправлятиме важку військову техніку до України – Bild

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Німеччина більше не відправлятиме важку військову техніку до України – Bild
Володимир Зеленський прибув з візитом до Берліна у п’ятницю, 11 жовтня
фото: Офіс президента

Олаф Шольц «не дав позитивної відповіді» на прохання дозволити завдавати ударів углиб Росії

Німеччина більше не відправлятиме важку військову техніку до Україну. Про це пише Bild із посиланням на джерела в німецькій міноборони.

Зазначається, що у Німеччини залишилося ще майже 300 танків Leopard 2, а також БМП та гаубиці у неназваній кількості.

Водночас у Берліні не вірять, що Україна незабаром зможе провести контрнаступ.

Крім того, під час останнього візиту Зеленського до Берліна, кацлер Олаф Шольц «не дав позитивної відповіді» на прохання дозволити завдавати ударів углиб Росії та постачатии далекобійні ракети Taurus, а також прискорити прийом України до НАТО. Попри це, Шольц і не сказав категоричне «ні».

Нагадаємо, Німеччина спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. Його планують надати Україні до кінця 2024 року.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Берліна у п’ятницю, 11 жовтня, який вочевидь планували під засідання формату «Рамштайн» на рівні лідерів. Під час візиту Зеленський розкриє канцлеру Олафу Шольцу деталі плану перемоги. Також за інформацією видання плануються конфіденційні перемовини з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

До слова, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час розмови американський лідер заявив про намір продовжувати допомагати Україні.

Раніше Німеччина передала Україні нові системи протиповітряної оборони Iris-T. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси середньої дальності (SLM), а також малої дальності (SLS). 

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Теги: контрнаступ Олаф Шольц президент Україна Володимир Зеленський Міноборони

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