Уряд Німеччини підтвердив, що Байден цього тижня відвідає країну
Наразі уряд Німеччини обговорює з Вашингтоном план візиту Джо Байдена
Президент США Джо Байден відвідає Німеччину до кінця цього тижня. Берлін підтвердив візиту американського президента. Про це повідомив представник німецького уряду Вольфганг Бюхнер у коментарі N-TV.
За його словами, американський лідер прибуде до країни «наприкінці цього тижня». Наразі уряд Німеччини обговорює з Вашингтоном план візиту.
У той же час Бюхнер не надав жодних подробиць майбутнього приїзду Байдена.
Нагадаємо, про те, що президент США Джо Байден відвідає Німеччину, однак зустріч у форматі «Рамштайн» не відбудеться, повідомляв ZDF. Зазначалося, що засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» найближчим часом не відбудеться. Зазначається, що, ймовірно, воно буде після результатів президентських виборів у США. Однак лфіційного підтвердження цієї інформації не було.
Раніше повідомлялося, що засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн», що було заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься.
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