Уряд Німеччини підтвердив, що Байден цього тижня відвідає країну

Олаф Шольц і Джо Байден в Нормандії, Франція, 6 червня 2024 року

Наразі уряд Німеччини обговорює з Вашингтоном план візиту Джо Байдена

Президент США Джо Байден відвідає Німеччину до кінця цього тижня. Берлін підтвердив візиту американського президента. Про це повідомив представник німецького уряду Вольфганг Бюхнер у коментарі N-TV.

За його словами, американський лідер прибуде до країни «наприкінці цього тижня». Наразі уряд Німеччини обговорює з Вашингтоном план візиту.

У той же час Бюхнер не надав жодних подробиць майбутнього приїзду Байдена.

Нагадаємо, про те, що президент США Джо Байден відвідає Німеччину, однак зустріч у форматі «Рамштайн» не відбудеться, повідомляв ZDF. Зазначалося, що засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» найближчим часом не відбудеться. Зазначається, що, ймовірно, воно буде після результатів президентських виборів у США. Однак лфіційного підтвердження цієї інформації не було.

Раніше повідомлялося, що засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн», що було заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься.