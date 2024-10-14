Головна Світ Політика
search button user button menu button

Уряд Німеччини підтвердив, що Байден цього тижня відвідає країну

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Уряд Німеччини підтвердив, що Байден цього тижня відвідає країну
Олаф Шольц і Джо Байден в Нормандії, Франція, 6 червня 2024 року
фото: Reuters

Наразі уряд Німеччини обговорює з Вашингтоном план візиту Джо Байдена

Президент США Джо Байден відвідає Німеччину до кінця цього тижня. Берлін підтвердив візиту американського президента. Про це повідомив представник німецького уряду Вольфганг Бюхнер у коментарі N-TV.

За його словами, американський лідер прибуде до країни «наприкінці цього тижня». Наразі уряд Німеччини обговорює з Вашингтоном план візиту.

У той же час Бюхнер не надав жодних подробиць майбутнього приїзду Байдена. 

Нагадаємо, про те, що президент США Джо Байден відвідає Німеччину, однак зустріч у форматі «Рамштайн» не відбудеться, повідомляв ZDF. Зазначалося, що засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» найближчим часом не відбудеться. Зазначається, що, ймовірно, воно буде після результатів президентських виборів у США. Однак лфіційного підтвердження цієї інформації не було. 

Раніше повідомлялося, що засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн», що було заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься.

Читайте також:

Теги: Берлін США Джозеф Байден Німеччина Олаф Шольц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Зараз пропозиція в медіа (від Заходу) звучить просто: треба зійтися з Путіним десь посередині, щоб просто виграти час»
Війну на паузу? Нова пропозиція Путіну
6 жовтня, 22:30
Toyo Solar незабаром побудує завод у США для виробництва сонячних модулів
Японія хоче виробляти нову енергію: 2 ГВт і $100 млн на виробництво
20 вересня, 19:23
Олафа Шольца зустрів з військовими почестями президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, 15 вересня 2024 року, Узбекистан, Самарканд
Шольц зустрівся із президентом Узбекистану: про що домовилися лідери країн
16 вересня, 02:19
Райан Веслі Рут
Підозрюваний у замаху на Трампа підтримував Україну і радив спалити Кремль
16 вересня, 08:20
Очільник Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц може очолити уряд Німеччини
Стало відомо, хто може стати новим канцлером Німеччини від «консерваторів»
16 вересня, 09:06
Росія шпигує за США з Мексики – NBC News
Росія шпигує за США з Мексики – NBC News
22 вересня, 04:35
Пріоритетним напрямком стратегії доповіді Гельсінської комісії є забезпечення перемоги України в її оборонній війні проти Росії
Гельсінська комісія закликає США переглянути стратегію взаємодії з Росією
30 вересня, 07:48
Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон»
Байден відклав поїздку до Німеччини: реакція Берліна
8 жовтня, 20:46
Блінкен вслід за Бацденом переніс поїздку до Німеччини
Держсекретар США Блінкен як і президент Байден не поїде до Німеччини
9 жовтня, 00:35

Політика

Лукашенко відправив колишнього білоруського опозиціонера Протасевича на завод
Лукашенко відправив колишнього білоруського опозиціонера Протасевича на завод
Уряд Німеччини підтвердив, що Байден цього тижня відвідає країну
Уряд Німеччини підтвердив, що Байден цього тижня відвідає країну
Посланець Папи Римського з питань миру в Україні прибув до Москви: мета візиту
Посланець Папи Римського з питань миру в Україні прибув до Москви: мета візиту
Китайські кораблі проникли в «закриту акваторію»: берегова охорона Тайваню б'є на сполох
Китайські кораблі проникли в «закриту акваторію»: берегова охорона Тайваню б'є на сполох
Глави МЗС Євросоюзу обговорять постачання ППО Україні – Боррель
Глави МЗС Євросоюзу обговорять постачання ППО Україні – Боррель
Росія готова зазнавати величезних втрат на війні, очікуючи результатів виборів у США – WSJ
Росія готова зазнавати величезних втрат на війні, очікуючи результатів виборів у США – WSJ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
18K
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Польща фіксує зміни на ринку праці: хто замінює українців
7443
Футбольний тренер Луческу встановив світовий рекорд

Новини

Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Сьогодні, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua