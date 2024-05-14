Скільки українців за кордоном не цікавляться новинами про Україну: неочікувана цифра

Опитування свідчить, що багато українців за кордоном поступово втрачають зв’язок з країною

Інформація про Україну зовсім не цікавить третину українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії

Третина українських біженців, які наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії, зовсім не цікавляться подіями та ситуацією в Україні. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

34% українців прямо вказали, що зовсім не цікавляться інформацією про Україну, а 11% обрали варіант «важко відповісти», що часто вважається формою ухилення від соціально несхвальної поведінки. Такі результати свідчать, що значна частина українських біженців поступово втрачають зв’язок з країною.

«Держава, українське громадянське суспільство та прості громадяни мають зіграти свою роль у підтриманні контакту з громадянами закордоном, працювати з ними, зберігати зв’язок та мотивувати повернутися», – зазначає виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

В той самий час цікавляться новинами про Україну 56%. Частка тих, хто отримує інформацію лише з іноземних джерел, становить 14%, тоді як 42% отримує новини і з українських, і з іноземних ресурсів.

Грушецький додав, що комунікація не може бути односторонньою, оскільки українці за кордоном також мають свою «сферу відповідальності» і повинні мати мотивацію повернутися та докладати зусиль для збереження зв’язку з Україною.

Нагадаємо, найпопулярнішим джерелом інформації про події російсько-української війни для українців є Телеграм-канали та міжособистісні контакти – родичі, друзі, знайомі. «Телеграм-канали, як джерело інформації, назвали 53% респондентів. Друге та третє місця ділять міжособистісні контакти (родичі, друзі, знайомі – 42%) та YouTube (40%). Телемарафон «Єдині новини» використовують для отримання такої інформації 37% опитаних», – йдеться у результатах опитування фонду «Демініціативи» спільно з Центром Разумкова.

До слова, майже 54% українців погоджуються із твердженням: «тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти – ніхто не хоче помирати». Про це стало відомо з опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології спільно з Асоціацією політичних психологів України. Тим часом лише 17,2% не погоджувалися із цим твердженням, і 29% утрималися від відповіді.