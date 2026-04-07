Орбан заявив Путіну, що готовий бути «мишею», яка допомагає російському «леву» – Bloomberg

Прем’єр Угорщини запевняв очільника Кремля, що може бути «корисним» для нього у будь-якому питанні

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним у жовтні 2025 року заявив, що готовий докласти «максимум зусиль», аби допомогти йому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Bloomberg, яке ознайомилося зі стенограми розмови.

За даними агентства, зокрема, Орбан пообіцяв допомогти «врегулювати» війну проти України, організувавши саміт у Будапешті. «Вчора наша дружба досягла такого високого рівня, що я готовий допомогти будь-яким чином. У будь-якому питанні, де я можу бути корисним, я до ваших послуг», – сказав угорський політик.

Прем’єр Угорщини під час розмови з очільником Кремля пригадав байку Езопа, у якій миша звільняє лева, що потрапив у сітку, після того як він раніше пощадив життя гризуна. Згідно зі стенограмою, ця репліка викликала сміх у диктатора.

Як пише Bloomberg, короткий телефонний дзвінок між Орбаном і Путіним, який відбувся близько полудня 17 жовтня і про зміст якого повідомляється вперше, є ще одним свідченням того, що політика допомоги Росії визначається на найвищому урядовому рівні. Більшу частину розмови Орбан і Путін взаємно обмінювались компліментами та хвалили Дональда Трампа. Напередодні вони обоє спілкувалися з президентом США про можливий саміт у Будапешті, але зрештою він не відбувся.

Під час телефонної розмови Орбан зазначив, що його дружні стосунки з російським диктатором зміцнилися з моменту їх зародження в Санкт-Петербурзі у 2009 році. «Чим більше друзів ми здобуваємо, тим більше у нас можливостей протистояти нашим супротивникам», – казав угорський премʼєр.

Згідно зі стенограмою, російський диктатор висловив захоплення «незалежною та гнучкою» позицією Угорщини щодо його війни проти України.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив із гучними проросійськими заявами. Політик вимагає від керівництва Європейського Союзу відмовитися від санкцій проти Москви та повністю відновити закупівлю енергоносіїв у держави-агресорки.

До слова, в Угорщині 12 квітня мають відбутися парламентські вибори. Без перебільшення, саме вони можуть стати поворотними для країни. У фактично двобої зійдуться провладна партія «Фідес» під орудою чинного прем’єра Віктора Орбана, відомого своїми антиукраїнськими та пропутінськими поглядами, та опозиційна «Тиса», очолювана Петером Мадяром.