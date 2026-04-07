Орбан заявив Путіну, що готовий бути «мишею», яка допомагає російському «леву» – Bloomberg

Ростислав Вонс
Розмова політиків відбулася 17 жовтня і тривала менш як 15 хвилин
Прем’єр Угорщини запевняв очільника Кремля, що може бути «корисним» для нього у будь-якому питанні

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним у жовтні 2025 року заявив, що готовий докласти «максимум зусиль», аби допомогти йому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Bloomberg, яке ознайомилося зі стенограми розмови.

За даними агентства, зокрема, Орбан пообіцяв допомогти «врегулювати» війну проти України, організувавши саміт у Будапешті. «Вчора наша дружба досягла такого високого рівня, що я готовий допомогти будь-яким чином. У будь-якому питанні, де я можу бути корисним, я до ваших послуг», – сказав угорський політик.

Прем’єр Угорщини під час розмови з очільником Кремля пригадав байку Езопа, у якій миша звільняє лева, що потрапив у сітку, після того як він раніше пощадив життя гризуна. Згідно зі стенограмою, ця репліка викликала сміх у диктатора.

Як пише Bloomberg, короткий телефонний дзвінок між Орбаном і Путіним, який відбувся близько полудня 17 жовтня і про зміст якого повідомляється вперше, є ще одним свідченням того, що політика допомоги Росії визначається на найвищому урядовому рівні. Більшу частину розмови Орбан і Путін взаємно обмінювались компліментами та хвалили Дональда Трампа. Напередодні вони обоє спілкувалися з президентом США про можливий саміт у Будапешті, але зрештою він не відбувся.

Під час телефонної розмови Орбан зазначив, що його дружні стосунки з російським диктатором зміцнилися з моменту їх зародження в Санкт-Петербурзі у 2009 році. «Чим більше друзів ми здобуваємо, тим більше у нас можливостей протистояти нашим супротивникам», – казав угорський премʼєр.

Згідно зі стенограмою, російський диктатор висловив захоплення «незалежною та гнучкою» позицією Угорщини щодо його війни проти України.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив із гучними проросійськими заявами. Політик вимагає від керівництва Європейського Союзу відмовитися від санкцій проти Москви та повністю відновити закупівлю енергоносіїв у держави-агресорки.

До слова, в Угорщині 12 квітня мають відбутися парламентські вибори. Без перебільшення, саме вони можуть стати поворотними для країни. У фактично двобої зійдуться провладна партія «Фідес» під орудою чинного прем’єра Віктора Орбана, відомого своїми антиукраїнськими та пропутінськими поглядами, та опозиційна «Тиса», очолювана Петером Мадяром.

Сибіга пояснив причину сплеску російських фейків про країни Затоки
Венс приїхав до Орбана напередодні виборів в Угорщині (фото)
Орбан заявив Путіну, що готовий бути «мишею», яка допомагає російському «леву» – Bloomberg
Верховний лідер Ірану «недієздатний» після поранення – The Times
«Швидко вивчу іспанську і балотуватимусь». Трамп зробив заяву про вибори у Венесуелі
У Євросоюзі назріває дипломатична революція: деталі від Politico

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
