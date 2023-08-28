Смертельні вибухи в Румунії: влада обіцяє масштабну перевірку заправок

У Румунії 26 серпня сталися потужні вибухи на станції зі зрідженим газом

Румунський прем'єр пообіцяв покарання для всіх відповідальних за трагедію на АЗС

У Румунії відсьогодні, 28 серпня, розпочнуться перевірки усіх АЗС після трагедії на заправці в містечку Креведія, внаслідок якої загинуло двоє осіб, а десятки отримали поранення. Про це повідомив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку у Facebook.

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Якщо під час перевірки на заправці виявлять порушення, які можуть призвести до загибелі людей або загрожують їхньому життю, робота такої АЗС буде одразу припинятися, наголосив глава румунського уряду.

«Якщо буде потрібно, ми внесемо зміни до законодавства протягом наступного тижня, щоб ці речі відбувалися без судових позовів», – уточнив Чолаку.

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За його словами, усі, хто несе пряму або моральну відповідальність за нещодавню трагедію на заправці, заплатять незалежно від того, хто вони і які посади обіймають.

Нагадаємо, що в Румунії в окрузі Креведія (неподалік Бухареста), що у повіті Дамбовіца, ввечері 26 серпня сталися вибухи на станції LPG зі зрідженим газом. Постраждало 58 осіб, серед яких двоє – загинуло.

Також повідомлялося, що 30 людей загинули та понад 100 постраждали внаслідок вибуху та пожежі на автозаправці в Махачкалі.

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Раніше на АЗС у Дніпровському районі Києва внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку виникла пожежа. Вогонь повністю знищив будівлю й наземне обладнання заправки та вісім легкових авто. Як повідомила Національна поліція України, водій автомобіля «Ауді», 2002 року народження, не впорався із керуванням та зіткнувся із колонкою на автозаправній станції, у результаті чого сталося загорання.