У Великій Британії одночасно вийшли з ладу всі атомні підводні човни – The Telegraph

Раян Рамзі заявив, що відсутність готових до виходу підводних човнів є «серйозним сигналом тривоги» для Великої Британії

Увесь наявний флот атомних ударних підводних човнів Військово-морських сил Великої Британії вийшов з ладу і застряг у портах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Усі п'ять британських підводних човнів класу Astute, призначених для знищення ворожих суден, очікують на технічне обслуговування та ремонт. Шостий, який був введений до складу флоту, ще не готовий до розгортання.

Командування ВМС заявило, що ця ситуація робить Великобританію «беззубою» в очах Росії, яка за останній рік на третину посилила свою військово-морську активність у британських водах.

Капітан-лейтенант Раян Рамзі, колишній капітан атомного підводного човна, заявив, що відсутність готових до виходу підводних човнів є «серйозним сигналом тривоги» для Великої Британії. «Ми виглядаємо беззубими. Росіяни знають, що ми не можемо вивести підводні човни в море. Ця проблема приховувалася десятиліттями. Усі знали, що це станеться, але її перекладали на наступного керівника», – сказав він.

Підводні човни класу Astute мають вирішальне значення для стримування російських підводних човнів-невидимок. Вони також відіграють ключову роль у захисті британського флоту підводних човнів класу Vanguard, які оснащені ядерними ракетами Trident, та двох авіаносців Великої Британії – HMS Queen Elizabeth і HMS Prince of Wales – під час їхнього перебування в морі.

До слова, у Великій Британії зростає занепокоєння через темпи модернізації збройних сил. Представники військового керівництва країни вважають, що затримки з реалізацією оборонних програм можуть негативно вплинути на здатність держави реагувати на сучасні виклики безпеці.