Сьогодні ЄС продовжить санкції проти Росії

Країни ЄС узгодять продовження до березня 2022 року чинних санкцій проти Росії

Європейський союз (ЄС) вирішив продовжити санкції проти Росії за дії, спрямовані на дестабілізацію України. Про це йдеться на сайті Євроради.

У порядку денному зустрічі, яка почнеться о 10:30 за київським часом, цей пункт значиться як такий, що не вимагає попереднього обговорення, тобто буде введено автоматично.

Постійні представники країн-членів на засіданні 8 вересня узгодять це рішення та пролонгують на шість місяців, до березня 2022 року, чинні з 2014 року обмеження щодо російських і українських фізичних осіб та організацій за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Рішення набуде чинності не пізніше 15 вересня після технічної процедури письмового затвердження.

Санкції, що діють з 2014 року, передбачають обмеження на поїздки та заморожування активів в Євросоюзі. Під них потрапляють 177 осіб і 48 організацій.

Раніше глава Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС збереже санкції проти Росії в силі до тих пір, поки не будуть реалізовані Мінські угоди. Він підкреслив, що контактує з президентом України Володимиром Зеленським з питання реалізації угод.

Нагадаємо, що у липні Європейський союз затвердив продовження економічних санкцій проти Росії. Обмеження застосовують за окупацію Криму.