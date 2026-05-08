Кремль вирішив заховати парад від світу та різко змінив правила для ЗМІ

Без доступу залишилися журналісти з Німеччини, Британії, Японії, Італії та Франції

Росія відкликала акредитації іноземних журналістів на парад 9 травня у Москві, хоча раніше їх уже офіційно допустили до заходу. Про це повідомляють Der Spiegel та агентство dpa із посиланням на керівництво РФ, пише «Главком».

За даними видань, без доступу до параду залишилися журналісти Der Spiegel, німецьких телеканалів ARD і ZDF, британського Sky News, французького AFP, а також італійської Rai та японської NHK.

У Кремлі пояснили рішення тим, що «формат висвітлення параду був змінений через поточну ситуацію».

Іншим іноземним ЗМІ, як повідомляється, заявили, що на захід допустять лише російські медіа.

При цьому раніше російська влада вже підтвердила акредитації західним журналістам і навіть розіслала їм програму заходів до 9 травня у центрі Москви.

Der Spiegel зазначає, що подібне рішення ухвалили вперше за весь час проведення парадів у сучасній Росії.

До слова, на парад 9 травня у Москві до російського диктатора Володимира Путіна планують приїхати лише кілька іноземних лідерів, попри попередні заяви російської пропаганди про «масову міжнародну підтримку».

Як повідомлялось, у Росії різко посилили заходи безпеки навколо Москви через страх перед ударами українських безпілотників.

Раніше стало відомо, що окупанти не будуть проводити військовий парад на 9 травня у Криму.

До слова, українські атаки дронів змусили Росію змінити формат святкування 9 травня, оскільки парад у Москві вперше відбудеться без військової техніки.