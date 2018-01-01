Соратниця Пучдемона простиме політичного притулку у Швейцарії

Політик наголосила, що готова просити політичного притулку в Швейцарії, якщо вона не зможе там працювати через запит про видачу

Каталонський політик Анна Габріель, яка є прибічницею незалежності автономії, не поїде у Мадрид, щоб постати перед судом. Про це вона заявила, виступаючи у Швейцарії, повідомляє ВВС. «Мене розшукують за мою політичну діяльність, і урядова преса вже оголосила мене винною. Через те, що я не отримаю справедливого судового розгляду вдома,



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Анна Габріель є членом сепаратистської партії CUP

Політик наголосила, що готова просити політичного притулку в Швейцарії, якщо вона не зможе там працювати через запит про видачу

Каталонський політик Анна Габріель, яка є прибічницею незалежності автономії, не поїде у Мадрид, щоб постати перед судом.

Про це вона заявила, виступаючи у Швейцарії, повідомляє ВВС.

«Мене розшукують за мою політичну діяльність, і урядова преса вже оголосила мене винною. Через те, що я не отримаю справедливого судового розгляду вдома, я шукатиму країну, яка могла б захистити мої права. Я буду більш корисною для свого руху вільною, ніж за гратами», - сказала Габріель.

Політик також наголосила, що готова просити політичного притулку в Швейцарії, якщо вона не зможе там працювати через запит про видачу.

Як зазначається, її викликають у Верховний суд у середу через її роль у референдумі про незалежність Каталонії, який Мадрид вважає незаконним.

Габріель є членом сепаратистської партії CUP і перебуває в Женеві разом з іншими членами партії. Адвокат партії заявив, що Верховний суд буде письмово повідомлений про її рішення не приїжджати на засідання.

До слова,у неділю, 25 лютого, король Іспанії Філіп VI вперше відвідає Каталонію після референдуму про незалежність автономії, що відбувся в жовтні 2017 року.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой має намір оскаржити в Конституційному суді країни можливе призначення екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона главою каталонського уряду.

Як відомо, Пучдемон із Брюсселя хоче голосувати у парламенті Каталонії.

Раніше державний прокурор Іспанії попросив Верховний суд відновити європейський ордер на арешт екс-глави каталонського уряду Карлеса Пучдемона у Данії. Політик прилетів із Брюсселя до Данії для участі у дебатах щодо Каталонії у Копенгагенському університеті.

Проте, Верховний суд Іспанії відмовив прокуратурі у видачі європейського ордера на арешт Пучдемона.