Генпрокурорка США дала свідчення у справі Епштейна: головні заяви

Конгресмени звинуватили Мін’юст США та Пем Бонді у приховуванні інформації

Генеральна прокурорка США Пем Бонді на слуханнях у Конгресі протягом чотирьох годин відповідала на питання про дії Мін'юсту у справі американського фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє «Главком».

Слухання в Конгресі відбулося після того, як на початку цього року Міністерство юстиції США оприлюднило мільйони додаткових документів у справі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. У своєму вступному слові Бонді назвала Епштейна «монстром» і висловила співчуття жертвам за перенесені ними страждання.

Редагування файлів Епштейна

Законодавці висловили Бонді безліч скарг з приводу того, як Міністерство юстиції відредагувало ці файли. Кілька людей розкритикували те, що, за їхніми словами, не були закреслені імена жертв, як того вимагає закон.

Депутат від Демократичної партії Праміла Джаяпал сказала, що в деяких випадках були опубліковані «оголені фотографії» жертв, особистість деяких з яких «десятиліттями» захищалася.

Джаяпал попросила жертв, присутніх у залі, встати і підняти руку, якщо вони не змогли зустрітися з представниками Міністерства юстиції, в результаті чого всі вони підвелися. Крім того, конгресменка попросила Бонді вибачитися перед жертвами за те, як Міністерство юстиції підійшло до редагування документів.

Генеральний прокурор також заявила, що чиновники роблять все можливе для захисту жертв. Але, за словами Бонді, є і терміни, встановлені законодавством, яке вимагає оприлюднення цих документів. Вона сказала, що будь-які імена, які були «ненавмисно» оприлюднені, були «негайно відредаговані».

Критика Мінʼюсту

Напруженою стала і тема імен у файлах Епштейна, які були замальовані. Двопартійна група американських законодавців звинуватила Міністерство юстиції в неправомірному видаленні з файлів імен людей, які не перебувають під захистом. Їм дозволили ознайомитися з нередагованими версіями документів, що згодом призвело до того, що Міністерство юстиції розкрило імена як мінімум в одному документі.

Республіканець Томас Массі, який бере участь у цих зусиллях, сказав Бонді, що хоче знати, хто несе відповідальність за редагування і чи буде хтось притягнутий до відповідальності за цю «помилку». Массі далі заявив, що ця проблема «більша, ніж Вотергейт», і охоплює адміністрації багатьох президентів США.

«Це політичний фарс», – сказала Бонді, коли Массі продовжував наполягати на поясненнях, чому імена деяких людей, включаючи мільярдера Леса Векснера, спочатку були замальовані в файлах.

Директор ФБР Кеш Патель, який також був присутній на слуханнях, втрутився і заявив, що «немає жодних доказів», що Епштейн займався торгівлею жінками для Векснера. Раніше Векснер стверджував, що Епштейн викрав у нього мільйони доларів, працюючи його фінансовим радником.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор

Під час обговорення файлів Епштейна конгресмен-демократ від Каліфорнії Тед Ліу згадав Ендрю Маунтбеттен-Віндзора, який стикається зі зростаючим тиском з боку офіційних осіб і сім'ї Вірджинії Джуффре з вимогою дати свідчення в США. Ендрю неодноразово заперечував будь-які правопорушення і у 2022 році досяг позасудової угоди з Джуффре, яка не містить визнання відповідальності.

З ініціативи Ліу на слуханнях було продемонстровано фото колишнього принца з файлів Епштейна, на якому Маунтбеттен-Віндзор стоїть рачки, нависаючи над жінкою. Ніякого контексту до цих фотографій надано не було. Неясно, коли і де вони були зроблені, і самі по собі ці знімки не вказують на будь-який злочин.

Ліу запитав, чому ці фотографії не були використані для судового переслідування Маунтбеттен-Віндзора. Бонді у відповідь запитала, чому Лью не поставив ці питання колишньому генеральному прокурору Мерріку Гарланду. «Я згоден з вами», – сказав Ліу, додавши, що Гарланд «втратив шанс».

Перепалки з конгресменами

Одна з найнапруженіших суперечок у Бонді сталася з високопоставленим членом комітету з питань судової влади, демократом Джеймі Раскіним. Він запитав генпрокурора, зокрема, чи є у жертв Епштейна, чиї імена були оприлюднені у файлах через недогляд Мін'юсту, підстави для подання позову проти уряду, і це викликало палку суперечку між ними.

Раскін вимагав повернути йому час для питань, втрачений через те, що Бонді його перебивала. Він заявив, що вона проявляє неповагу до голови та комітету. У відповідь Бонді закричала: «Ганьба вам!» У, мабуть, найнапруженішому моменті цих слухань Бонді назвала Раскіна «невдахою-адвокатом».

Не менш драматичний обмін репліками у генпрокурора США стався з іншим представником Демократичної партії – конгресвумен Беккі Балінт, яка цікавилася зв'язками міністра торгівлі США Говарда Лютника з Джеффрі Епштейном.

Генеральний прокурор заявила, що Лютник вже сам на це відповів. Деякий час тому він підтвердив, що відвідував острів Епштейна в 2012 році, що суперечить його попереднім заявам, в яких стверджувалося, що він розірвав зв'язки з Епштейном за роки до його засудження.

У міру того як Бонді намагалася уникнути відповіді на питання, обмін думками між двома жінками ставав все більш запеклим. «Це високопоставлені чиновники адміністрації Трампа. Це не гра», – сказала Балінт.

У відповідь Бонді звинуватила конгресвумен у тому, що та не ставила аналогічних питань про Епштейна Біллу Клінтону або Мерріку Гарланду. Потім Бонді заявила, що в нинішній «антисемітській культурі» Балінт проголосувала проти резолюції, яка засуджує гасло «від річки до моря» як антисемітське.

Палата представників США прийняла цю резолюцію (в ній гасло «від річки до моря» засуджується як антисемітське) навесні 2024 року, проте Балінт тоді проголосувала проти документа. На цю репліку Балінт вибухнула і крикнула через зал: «Ви хочете це обговорювати, ви серйозно?»

«Говорити про антисемітизм з жінкою, яка втратила діда під час Голокосту, серйозно?» – заявила Балінт і вийшла із зали.

До слова, оприлюднення гігантського масиву документів у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна спровокувало політичний скандал у США. Нові докази ставлять під сумнів ключове твердження Дональда Трампа – про те, що він нібито не знав про сексуальні злочини Епштейна. Аналіз мільйонів сторінок архіву свідчить: адміністрація президента тривалий час намагалася обмежити доступ до цих файлів, а свідчення високопосадовців суперечать реальному вмісту документів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.