Директор з комунікацій офісу Стармера подав у відставку

Тім Аллан – британський медіаменеджер і комунікаційний стратег, який обіймав посаду директора з комунікацій в офісі прем’єр-міністра Кіра Стармера

Тім Аллан пояснив рішення формуванням нової команди, медіа пов’язують його зі справою Мендельсона

Директор з комунікацій в офісі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера Тім Аллан залишив посаду на тлі політичного скандалу, пов’язаного з колишнім послом у США Пітером Мендельсоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

Аллан заявив, що ухвалив рішення піти у відставку, щоб «дозволити створення нової команди» в офісі прем’єр-міністра. У своїй публічній заяві він не згадував скандал довкола Мендельсона.

Водночас журналісти The Guardian зазначають, що відставка може бути пов’язана з політичною напругою, яка виникла через історію з колишнім послом у США Пітером Мендельсоном та його контактами з Джеффрі Епштейном, засудженим у Сполучених Штатах за сексуальні злочини.

За даними видання, ще одним фактором могла стати відсутність відчутного зростання рейтингів Кіра Стармера за час роботи Аллана в урядовій команді, протягом приблизно п’яти місяців.

Нині прем’єр-міністр Великої Британії стикається з однією з найсерйозніших політичних криз від початку свого перебування на посаді. Раніше в керівництві Лейбористської партії з’явилися дискусії щодо подальшого перебування Кіра Стармера на посаді прем’єр-міністра після скандалу навколо колишнього посла у США Пітера Мендельсона. Частина урядовців навіть розглядала сценарій, за якого окремі міністри могли б приватно закликати його до відставки. Ситуацію ускладнила відставка глави адміністрації прем’єра Моргана Максвіні, якого вважали одним із ключових стратегів перемоги лейбористів на виборах 2024 року.

На тлі внутрішньопартійної напруги представники уряду публічно виступають за збереження політичної єдності. Зокрема, міністерка Джекі Сміт заявила, що відставка Стармера стала б помилкою та закликала колег зосередитися на реалізації урядової політики, а не на кадрових суперечках. У партії також обговорюють можливі сценарії посилення позицій прем’єра або потенційних наступників, серед яких називають кількох чинних членів уряду.



