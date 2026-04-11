Головна Світ Політика
search button user button menu button

США та Ліван просять Ізраїль про паузу в ударах по «Хезболлі»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пожежники намагаються загасити полум'я на місці авіаудару, який у середу зруйнував багатоквартирний будинок у Бейруті
фото: AP

Бойові дії Ізраїлю проти «Хезболли» в Лівані створюють критичну напругу між Іраном та США

Адміністрація Дональда Трампа та уряд Лівану звернулися до Ізраїлю з проханням призупинити авіаудари по позиціях «Хезболли». Як повідомляє Axios, цей крок має стати «жестом доброї волі» напередодні важливих переговорів між Ізраїлем та Ліваном, що заплановані на наступний тиждень у Вашингтоні. Про це пише «Главком».

Наступ Ізраїлю став головною перешкодою не лише для ліванського врегулювання, а й для переговорів між США та Іраном. Тегеран звинувачує Ізраїль у порушенні двотижневого перемир'я, хоча Вашингтон наполягає, що Ліван не був частиною цієї угоди. Водночас США підтримують прохання Бейрута про деескалацію, щоб дати шанс дипломатії.

Ліванська сторона запропонувала повернутися до умов угоди від листопада 2024 року: завдавати ударів лише у випадку прямої та негайної загрози з боку «Хезболли». Беньямін Нетаньягу наразі розглядає цей запит, проте опинився у складній політичній ситуації. Ізраїльський уряд традиційно воліє вести переговори «під вогнем», щоб зберігати важіль тиску на противника. Проте джерела припускають, що прем'єр може погодитися на коротку тактичну паузу в авіаударах.

Наступного тижня очікується візит прем'єр-міністра Лівану Навафа Салама до США, де він має зустрітися з держсекретарем Марко Рубіо. Це буде перший офіційний візит високого рівня з Бейрута після приходу Трампа до влади. Сторони планують обговорити роззброєння «Хезболли» та зміцнення ролі офіційної ліванської армії, уникаючи при цьому умов, які могли б посилити позиції проіранських угруповань у регіоні.

Раніше спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф виступив із різким застереженням, заявивши, що час для збереження перемир'я спливає. 

Основною точкою напруження стало питання включення Лівану до двотижневої угоди про припинення вогню, яку США та Іран уклали минулого вівторка. За словами Галібафа, Ліван та вся «Вісь опору» є невід’ємними частинами домовленостей, тому продовження ізраїльських операцій Тегеран розцінює як пряме порушення режиму тиші.

До слова, угруповання «Хезболла» виступило із закликом до Бейрута відмовитися від прямого діалогу з Ізраїлем.

Приводом для такої заяви стала загибель 13 ліванських правоохоронців під час обстрілу Набатії у п'ятницю, 10 квітня. Бойовики наголосили, що поступки ворогу є небезпечними, а уряд має підтримувати позицію «опору», оскільки Ізраїль зважає лише на силу.

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua