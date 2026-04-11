США та Ліван просять Ізраїль про паузу в ударах по «Хезболлі»

Пожежники намагаються загасити полум'я на місці авіаудару, який у середу зруйнував багатоквартирний будинок у Бейруті

Бойові дії Ізраїлю проти «Хезболли» в Лівані створюють критичну напругу між Іраном та США

Адміністрація Дональда Трампа та уряд Лівану звернулися до Ізраїлю з проханням призупинити авіаудари по позиціях «Хезболли». Як повідомляє Axios, цей крок має стати «жестом доброї волі» напередодні важливих переговорів між Ізраїлем та Ліваном, що заплановані на наступний тиждень у Вашингтоні. Про це пише «Главком».

Наступ Ізраїлю став головною перешкодою не лише для ліванського врегулювання, а й для переговорів між США та Іраном. Тегеран звинувачує Ізраїль у порушенні двотижневого перемир'я, хоча Вашингтон наполягає, що Ліван не був частиною цієї угоди. Водночас США підтримують прохання Бейрута про деескалацію, щоб дати шанс дипломатії.

Ліванська сторона запропонувала повернутися до умов угоди від листопада 2024 року: завдавати ударів лише у випадку прямої та негайної загрози з боку «Хезболли». Беньямін Нетаньягу наразі розглядає цей запит, проте опинився у складній політичній ситуації. Ізраїльський уряд традиційно воліє вести переговори «під вогнем», щоб зберігати важіль тиску на противника. Проте джерела припускають, що прем'єр може погодитися на коротку тактичну паузу в авіаударах.

Наступного тижня очікується візит прем'єр-міністра Лівану Навафа Салама до США, де він має зустрітися з держсекретарем Марко Рубіо. Це буде перший офіційний візит високого рівня з Бейрута після приходу Трампа до влади. Сторони планують обговорити роззброєння «Хезболли» та зміцнення ролі офіційної ліванської армії, уникаючи при цьому умов, які могли б посилити позиції проіранських угруповань у регіоні.

Раніше спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф виступив із різким застереженням, заявивши, що час для збереження перемир'я спливає.

Основною точкою напруження стало питання включення Лівану до двотижневої угоди про припинення вогню, яку США та Іран уклали минулого вівторка. За словами Галібафа, Ліван та вся «Вісь опору» є невід’ємними частинами домовленостей, тому продовження ізраїльських операцій Тегеран розцінює як пряме порушення режиму тиші.

До слова, угруповання «Хезболла» виступило із закликом до Бейрута відмовитися від прямого діалогу з Ізраїлем.

Приводом для такої заяви стала загибель 13 ліванських правоохоронців під час обстрілу Набатії у п'ятницю, 10 квітня. Бойовики наголосили, що поступки ворогу є небезпечними, а уряд має підтримувати позицію «опору», оскільки Ізраїль зважає лише на силу.