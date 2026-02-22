Головна Світ Соціум
США погрожують депортацією до Ірану жінці, яку в дитинстві удочерив американський ветеран

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США погрожують депортацією до Ірану жінці, яку в дитинстві удочерив американський ветеран
Дитячі фотографії жінки
фото: AP

Жінка все життя мешкає у США, сплачує податки та працює у сфері охорони здоров’я, але все одно може бути депортованою

54-річна мешканка Каліфорнії, чиє ім'я не розголошується з міркувань безпеки, опинилася перед загрозою депортації до Ірану – країни, де їй як християнці може загрожувати страта. Жінка потрапила у правову пастку через прогалину в американському законодавстві, яка залишила тисячі іноземних усиновлених дітей без офіційного громадянства США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

У 1972 році американський офіцер ВПС та ветеран Другої світової війни разом із дружиною знайшли дворічну дівчинку в іранському сиротинці. Вони оформили усиновлення та привезли її до США у 1973 році. Батьки були впевнені, що справу з документами вирішено, проте на той час законодавство вимагало окремої процедури натуралізації для усиновлених дітей, яку так і не було завершено.

Жінка дізналася про відсутність громадянства лише у 38 років, коли намагалася оформити паспорт. Попри те, що вона все життя мешкає у США, сплачує податки та працює у сфері охорони здоров’я, Міністерство внутрішньої безпеки видало наказ про її депортацію. Причина – «перевищення терміну дії візи» у березні 1974 року, коли їй було всього 4 роки.

Правозахисники та релігійні організації називають це рішення «смертним вироком». В Ірані навернення з ісламу в християнство вважається ворожим актом проти держави. Експерти наголошують, що через релігійні переконання та службу її батька в американській армії жінку можуть звинуватити у шпигунстві, що в Ірані карається смертною карою або тривалим ув’язненням у жахливих умовах.

Ситуація загострилася на тлі нової кампанії адміністрації Трампа з масової депортації. Хоча влада заявляла про намір висилати лише небезпечних злочинців, під удар потрапила жінка без жодної судимості.

Варто зазначити, що у 2000 році Конгрес ухвалив закон про автоматичне громадянство для усиновлених дітей, але він не мав зворотної сили і не торкнувся тих, хто народився до 1983 року. Двопартійна коаліція роками намагалася ухвалити законопроєкт для захисту таких дорослих усиновлених, проте документ досі не отримав підтримки.

Наразі імміграційний суддя відклав слухання до наступного місяця. Адвокати жінки намагаються отримати правовий захист, а сама вона називає дії уряду «неамериканськими та безсовісними», наголошуючи, що її батько-ветеран був би розбитий, дізнавшись, що країна, якій він служив, відправляє його доньку на вірну загибель.

Як відомо, адміністрація президента Дональда Трампа витратила понад $40 млн на депортацію лише 300 мігрантів до віддалених країн, з якими ті не мали жодних зв'язків. Згідно з новими даними, середня вартість вислання однієї особи становить близько $133 тис., що викликало хвилю критики з боку демократів та правозахисників. 

Раніше президент США Дональд Трамп відвідав новий центр утримання мігрантів, розташований у національному парку Еверглейдс, штат Флорида. Об’єкт, який уже встигли охрестити «Алігатор Алькатрасом», знаходиться приблизно за 60 км від Маямі – в глибині субтропічних болотистих угідь, населених алігаторами, крокодилами та пітонами.

