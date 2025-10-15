Літак глави Пентагону екстрено посадили після вильоту до США

Перед інцидентом літак вилетів із Бельгії, де Піт Гегсет брав участь у саміті НАТО та зустрічався з міністром оборони України

Літак глави Пентагону Піта Гегсета здійснив позапланову посадку через тріщину в лобовому склі кабіни

Літак Boeing C-32, на борту якого перебував міністр оборони США Піт Гегсет, оголосив надзвичайну ситуацію над Атлантичним океаном і був змушений повернутися до Великої Британії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис речника Пентагону Шона Парнелла у мережі X.

За словами Парнелла, повітряне судно здійснило позапланову посадку через тріщину в лобовому склі кабіни. Посадка відбулася за стандартними процедурами безпеки, усі пасажири, включно з Гегсетом, не постраждали.

Відповідно до даних Flight Radar, літак передав код 7700, що сигналізує про аварійну ситуацію. Під час польоту над Атлантикою поблизу узбережжя Ірландії він знизився до висоти близько трьох кілометрів і змінив курс у напрямку Великої Британії.

Зрештою Boeing C-32 благополучно приземлився на базі Королівських повітряних сил у Мілденхоллі, графство Саффолк.

Відомо, що перед інцидентом літак вилетів із Бельгії, де Піт Гегсет брав участь у саміті НАТО та зустрічався з міністром оборони України.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет закликав країни НАТО виділити більше коштів на закупівлю американської зброї для України. Його заява пролунала у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони Альянсу після звіту, який показав зниження військової підтримки Києва в липні та серпні.

Гегсет наголосив, що мир досягається лише силою, а не словами. «Мир досягається, коли ви сильні. Не тоді, коли ви використовуєте сильні слова чи махаєте пальцями, а коли маєте сильні та реальні можливості, які поважають супротивники... Ми очікуємо сьогодні, що більше країн пожертвують ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну, щоб довести цей конфлікт до мирного завершення», – заявив він.

До слова, літак Повітряних сил США, призначений для збору розвідданих про ворожі радіолокаційні системи, помітили під час серії кругових польотів поблизу російських кордонів на тлі загострення відносин із Москвою.

Розвідувальний Boeing RC-135 «Combat Sent» вилетів ранком із британської бази, пролетів над країнами Балтії та кілька разів облетів російський ексклав Калінінград – після чого повернувся до Великої Британії.