Голова Держаудитслужби «піймала» кібершахраїв і здала поліції

Аферисти розсилали повідомлення від імені посадовиці та просили переказати гроші на «транзитні» картки

Шахраї використали ім’я голови Державної аудиторської служби України Алли Басалаєвої для виманювання грошей. Вони створили фейкові акаунти у Viber та Telegram і розсилали повідомлення з проханням позичити кошти. Про це стало відомо «Главкому» з власних джерел у правоохоронних органах.

Як з’ясували правоохоронці, акаунти були зареєстровані на український номер телефону +38063-580-33-63, який, наприклад, у застосунку GetContact підписано як Аленка із поміткою Spam.

дані: GetContact

У повідомленнях зловмисники просили отримувачів, а це переважно підлеглі Басалаєвій аудитори, перерахувати гроші на банківські картки в АТ «Банк Альянс». Доходило до комічного, під час того, як Басалаєва проводила наради з підлеглими, вони отримували повідомлення «від неї» у месенджерах з ввічливими проханнями «виручити».

Під час перевірки з’ясувалося, що рахунки відкрито наприкінці 2024 року. Фактично вони використовувалися як транзитні – для переказу та подальшого «розпорошення» коштів. Власники карток, за даними правоохоронців, доступу до грошей не мали та виконували роль так званих «грошових мулів».

За кілька днів на рахунки надійшло близько 30 тис. грн від різних людей. Після цього кошти переказували на інші реквізити.

Окремо правоохоронці відзначають технічну сторону схеми. Керування акаунтами здійснювалося через іноземний віртуальний сервер. Сам номер телефона використовувався для отримання SMS у форматі електронної SIM-карти на пристрої з нульовим IMEI. До того ж повідомлення в акаунтах автоматично видалялися.

Під час відпрацювання власників рахунків один із них виявився мешканцем Києва, за словами сусідів, чоловік рідко з’являється за адресою реєстрації. Інша власниця – мешканка Харківської області. Жінка розповіла, що раніше за 1 тис. грн продала свій банківський рахунок невідомому чоловікові, з яким познайомилася у Telegram. Також на його прохання вона зареєструвала акаунт на криптобіржі.

Наразі рахунки заблоковано, правоохоронні органи продовжують аналіз транзакцій та встановлюють усіх причетних до схеми.

Раніше «Главком» писав, що поліція затримала шахраїв, які видавали себе за родичів ексголови Офісу Президента Андрія Єрмака. За словами Єрмака, зловмисники були спіймані «на гарячому». Очолював групу чоловік на ім’я Єрмак Д.С., який представлявся двоюрідним братом керівника Офісу президента. Використовуючи цю легенду, шахраї намагалися отримати $100 тис. за нібито «влаштування на високу посаду» в Офісі президента.