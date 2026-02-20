Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Голова Держаудитслужби «піймала» кібершахраїв і здала поліції

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Голова Держаудитслужби «піймала» кібершахраїв і здала поліції
Шахраї створили фейкові акаунти у Viber та Telegram і просили позичити гроші
фото: freepik.com

Аферисти розсилали повідомлення від імені посадовиці та просили переказати гроші на «транзитні» картки

Шахраї використали ім’я голови Державної аудиторської служби України Алли Басалаєвої для виманювання грошей. Вони створили фейкові акаунти у Viber та Telegram і розсилали повідомлення з проханням позичити кошти. Про це стало відомо «Главкому» з власних джерел у правоохоронних органах.

Як з’ясували правоохоронці, акаунти були зареєстровані на український номер телефону +38063-580-33-63, який, наприклад, у застосунку GetContact підписано як Аленка із поміткою Spam.

Голова Держаудитслужби «піймала» кібершахраїв і здала поліції фото 1
дані: GetContact

У повідомленнях зловмисники просили отримувачів, а це переважно підлеглі Басалаєвій аудитори, перерахувати гроші на банківські картки в АТ «Банк Альянс». Доходило до комічного, під час того, як Басалаєва проводила наради з підлеглими, вони отримували повідомлення «від неї» у месенджерах з ввічливими проханнями «виручити».

Під час перевірки з’ясувалося, що рахунки відкрито наприкінці 2024 року. Фактично вони використовувалися як транзитні – для переказу та подальшого «розпорошення» коштів. Власники карток, за даними правоохоронців, доступу до грошей не мали та виконували роль так званих «грошових мулів».

За кілька днів на рахунки надійшло близько 30 тис. грн від різних людей. Після цього кошти переказували на інші реквізити.

Окремо правоохоронці відзначають технічну сторону схеми. Керування акаунтами здійснювалося через іноземний віртуальний сервер. Сам номер телефона використовувався для отримання SMS у форматі електронної SIM-карти на пристрої з нульовим IMEI. До того ж повідомлення в акаунтах автоматично видалялися.

Під час відпрацювання власників рахунків один із них виявився мешканцем Києва, за словами сусідів, чоловік рідко з’являється за адресою реєстрації. Інша власниця – мешканка Харківської області. Жінка розповіла, що раніше за 1 тис. грн продала свій банківський рахунок невідомому чоловікові, з яким познайомилася у Telegram. Також на його прохання вона зареєструвала акаунт на криптобіржі.

Наразі рахунки заблоковано, правоохоронні органи продовжують аналіз транзакцій та встановлюють усіх причетних до схеми.

Раніше «Главком» писав, що поліція затримала шахраїв, які видавали себе за родичів ексголови Офісу Президента Андрія Єрмака. За словами Єрмака, зловмисники були спіймані «на гарячому». Очолював групу чоловік на ім’я Єрмак Д.С., який представлявся двоюрідним братом керівника Офісу президента. Використовуючи цю легенду, шахраї намагалися отримати $100 тис. за нібито «влаштування на високу посаду» в Офісі президента.

Читайте також:

Теги: шахрайство аудит Держаудитслужба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пілозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі
Викрадення грошей зниклого військового: підозру отримала жінка, яка видавала себе за його дружину
9 лютого, 14:21
Громадянин вже вдруге позбавлений права керування транспортними засобами до 2030 року
Чоловік купив фальшиві права й поскаржився у МВС, що їх немає в «Дії»
6 лютого, 13:00
Семеро шахраїв зі Львщини привласнили бюджетні кошти
На Львівщині злочинна група привласнила виплати військових на понад 5 млн грн
30 сiчня, 18:34
Столичні правоохоронці затримали 44-річного громадянина Норвегії
У Києві затримано норвежця, який перебував у міжнародному розшуку
29 сiчня, 15:34
Вигадана ДТП та «син лікаря» на порозі: як пенсіонер дозволив ошукати себе на $15 тис.
Вигадана ДТП та «син лікаря» на порозі: як пенсіонер дозволив ошукати себе на $15 тис.
29 сiчня, 15:13
Зловмисники приховували шпигунську техніку у модернізований одяг
На Буковині викрито схему складання іспитів з водіння зі шпигунським обладнанням (фото) 
27 сiчня, 17:33

Події в Україні

Рятувальники показали наслідки атаки безпілотників: загинула одна людина, є постраждалі
Рятувальники показали наслідки атаки безпілотників: загинула одна людина, є постраждалі
Генштаб підтвердив ураження низки пунктів управління, складів та районів зосередження окупантів
Генштаб підтвердив ураження низки пунктів управління, складів та районів зосередження окупантів
Росіяни просунулися на Донеччині
Росіяни просунулися на Донеччині
Сили оборони вразили пункти управління, склади та райони зосередження окупантів
Сили оборони вразили пункти управління, склади та райони зосередження окупантів
Розвідка розсекретила 31 судно «тіньового флоту» РФ та Ірану
Розвідка розсекретила 31 судно «тіньового флоту» РФ та Ірану
До Києва прибула міністерка закордонних справ Австрії
До Києва прибула міністерка закордонних справ Австрії

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua