США звинуватили Росію в порушенні санкцій щодо КНДР

США попередили Росію про незаконну північнокорейську торгівлю вугіллям через її порти

Державний департамент Сполучених Штатів Америки знову звинуватив Росію в порушенні резолюцій Ради безпеки ООН щодо Північної Кореї.

Про це повідомила офіційний представник Держдепартаменту Хезер Науерт в Twitter.

Також у Держдепі заявили з цього приводу, що «часу для відмовок» більше немає.

«Ми попередили Росію про незаконну північнокорейську торгівлю вугіллям через її порти. Росія каже, що буде дотримуватися всіх резолюцій РБ ООН, але вона не в змозі забезпечити їх дотримання і заохочує незаконну поведінку КНДР. Немає більше часу для відмовок», – написала вона.

We have warned #Russia of the illicit North Korean coal trading through its ports. Russia says it will follow all UNSCRs, but it fails to enforce them and rewards illegal behavior by the #DPRK. There is no more time for excuses. https://t.co/j2uuQ1H199