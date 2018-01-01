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    США звинуватили Росію в порушенні санкцій щодо КНДР

    США попередили Росію про незаконну північнокорейську торгівлю вугіллям через її порти
    Державний департамент Сполучених Штатів Америки знову звинуватив Росію в порушенні резолюцій Ради безпеки ООН щодо Північної Кореї. Про це повідомила офіційний представник Держдепартаменту Хезер Науерт в Twitter. Також у Держдепі заявили з цього приводу, що «часу для відмовок» більше немає. «Ми попередили Росію про незаконну
    • Сьогодні, 03:30
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    США попередили Росію про незаконну північнокорейську торгівлю вугіллям через її порти

    Державний департамент Сполучених Штатів Америки знову звинуватив Росію в порушенні резолюцій Ради безпеки ООН щодо Північної Кореї.

    Про це повідомила офіційний представник Держдепартаменту Хезер Науерт в Twitter.

    Також у Держдепі заявили з цього приводу, що «часу для відмовок» більше немає.

    «Ми попередили Росію про незаконну північнокорейську торгівлю вугіллям через її порти. Росія каже, що буде дотримуватися всіх резолюцій РБ ООН, але вона не в змозі забезпечити їх дотримання і заохочує незаконну поведінку КНДР. Немає більше часу для відмовок», – написала вона. 

    Цього тижня Європейський Союз ввів санкції проти ще 17 фізичних та юридичних осіб, які вели торгівлю з Північною Кореєю.

    У січні Канада посилила санкції проти Північної Кореї.

    Також на початку цього року Європейський союз вніс до санкційного списку щодо Північної Кореї ще 16 фізичних осіб, а також міністерство у справах армії КНДР.

    Нагадаємо, уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові.

    США включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР.

    Росія США ООН Північна Корея
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