«Останній крок до розриву»: КНДР перерізала лінії електропередач на кордоні з Південною Кореєю

Південна Корея побудувала загалом 48 опор електропередач, зокрема 15 розташованих на півночі

Північна Корея перерізала лінії електропередач, встановлені Південною Кореєю для постачання світла в нині закритий спільний індустріальний парк у місті Кесон. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на південнокорейських військових.

Військові заявляють, що це стало «останнім кроком до розриву зв'язків між Північною Кореєю та Південною Кореєю».

Військові помітили, як північнокорейські солдати демонтують частину ліній електропередач, що з’єднують опори, побудовані вздовж дороги Кьонгуй. За їхніми словами, КНДР ще не знесла нині недіючі опори електропередач.

Агенство зазначає, що Південна Корея побудувала 48 опор електропередач, зокрема 15 розташованих на півночі, щоб забезпечити електроенергією промисловий комплекс Кесонг, який зараз закритий. Але постачання електроенергії було припинено з червня 2020 року, коли КНДР підірвала міжкорейський офіс зв’язку в комплексі.

Нагадаємо, Північна Корея розширює ключовий комплекс із виробництва зброї, на якому збираються ракети малої дальності. Ці ракети Пхеньян передає Москві. Про це повідомляє Reuters.

Об'єкт, відомий як завод 11 лютого, є частиною машинобудівного комплексу «Ренсон» у Хамхіні, другому за величиною місті Північної Кореї, на східному узбережжі країни.

Згідно з аналізом дослідників з CNS, супутникові знімки, зроблені на початку жовтня комерційною супутниковою компанією Planet Labs, демонструють щось, схоже на додаткову складальну будівлю, що будується, а також новий житловий комплекс, ймовірно, призначений для робітників. Також, ймовірно, Пхеньян займається покращенням входів у деякі підземні приміщення комплексу.

Як відомо, з березня 2024 року Росія поставила Північній Кореї більше мільйона барелів (56 тисяч тонн) нафти, ймовірно, розплачуючись за військову підтримку. Про це повідомляє BBC із посиланням на дані британського дослідницького центру Open Source Centre.