Байден помилував індиків до Дня подяки (відео)

Традиції помилування індиків уже понад 77 років

У понеділок, 25 листопада, президент США Джо Байден провів традиційну церемонію помилування індиків, присвячену Дню подяки. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

«Виходячи з вашого темпераменту та прагнення бути продуктивними членами суспільства, я помилую Піча (від англ. peach – персик, – «Главком») і Блоссома (від англ. blossom – цвіт, – «Главком»)», – промовив Байден.

Обидвох індиків доставили зі штату Міннесота. Вони важать понад 18 кг кожен.

«Тепер вони повернуться до Farmamerica, центру Міннесоти з інтерпретації сільськогосподарських наук, щоб служити освітніми амбасадорами найкращого штату Америки, що вирощує індиків, і надихати наступне покоління студентів-аграріїв», –сказав президент США.

Байден додав, що це остання церемонія помилування індиків, яку він проводить на посаді президента. Він висловив вдячність американському народові. «Дозвольте мені сказати вам: це була честь мого життя. Я вічно вдячний», – наголосив глава Білого дому.

🦃 Президент США Джо Байден традиційно помилував індиків перед Днем подяки та сказав: “Це моя остання можливість у цьому сезоні виступати тут у ролі вашого президента та висловлювати вдячність. Дозвольте сказати вам, що це було честю мого життя”.



✅ Підписуйтеся на @holosameryky pic.twitter.com/h46qb1MccM — Голос Америки Українською (@holosameryky) — Голос Америки Українською (@holosameryky) November 25, 2024

Зазначимо, що День подяки відзначається в багатьох країнах світу. Свято пов'язане із закінченням сільськогосподарських робіт. У цей день прийнято дякувати Богові за врожай та за всі досягнення нації впродовж року. Індичка – головна страва Дня подяки у США, який цьогоріч святкується 28 листопада.

Традиційно в це свято відбувається церемонія помилування індиків, їй уже понад 77 років. У Білому домі її започаткував президент Джордж Буш-старший у 1989 році.

Нагадаємо, 16 жовтня 2023 року в Раді зареєстрували законопроєкт №10152, яким пропонується запровадити в Україні нове свято – День подяки Богові. Автор документа – член фракції «За майбутнє» Віктор М'ялик.