Зеленський: дронова угода з Німеччиною стане найбільшою в Європі

Україна разом із Німеччиною запускатиме спільне виробництво дронів і систем ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив про укладення найбільшої в Європі угоди у сфері виробництва дронів разом із Німеччиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням заяву президента в під час пресконференції у Берліні.

За словами Зеленського, нова угода передбачає масштабну співпрацю у сфері оборонного виробництва. «Наша з Німеччиною дронова угода буде найбільшою такого роду в Європі», – наголосив президент.

Він уточнив, що йдеться не лише про дрони, а й про розвиток систем протиповітряної оборони. «Ми будемо разом з Німеччиною виробляти системи протиповітряної оборони, щоб захиститися від будь-яких дронів, будь-яких повітряних атак», – заявив Зеленський.

Окремо президент підкреслив, що сторони працюють над створенням рішень для протидії балістичним загрозам. «Ми будемо виробляти системи повітряної оборони проти балістики для захисту від будь-яких безпілотників та будь-яких повітряних атак. І ми працюємо разом, щоб досягти цього результату», – додав він.

Також глава держави наголосив на дефіциті виробничих потужностей у Європі у цій сфері. «Йдеться, зокрема, про протиповітряну оборону проти балістичних ракет. У Європі просто недостатньо виробничих потужностей. Нам потрібно забезпечити, щоб Україна разом із ЄС виробляла ці системи протибалістичної оборони», – заявив Зеленський.

За словами президента, співпраця з Німеччиною та європейськими партнерами має стратегічне значення для посилення обороноздатності України.

Раніше стало відомо, що Україна та Німеччина підписали у Берліні угоду про співпрацю в галузі оборони та домовилися про новий пакет військової допомоги.