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Стало відомо, коли парламент Угорщини розгляне заявку Швеції на вступ до НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, коли парламент Угорщини розгляне заявку Швеції на вступ до НАТО
фото: Reuters

Питання ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО залежить від правлячої партії

На вимогу опозиційних партій парламент Угорщини планує зібратися в понеділок для розгляду ратифікації заявки Швеції про вступ до НАТО. Очікується, що це питання стоятиме на порядку денному. Про це повідомляє Reuters.

«Але неясно, чи візьмуть участь у позачерговому засіданні депутати правлячої партії «Фідес», які мають переважну більшість у парламенті», – йдеться у матеріалі.

Питання ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО залежить від правлячої партії.

Раніше глава адміністрації Віктора Орбана заявив, що законодавці від партії «Фідес» хотіли б побачити «кроки Швеції щодо зміцнення довіри», перш ніж вони зможуть схвалити її заявку на вступ до НАТО. Що це були за кроки, він не уточнив.

Планується, що парламент знову збереться на звичайну сесію після зимових канікул наприкінці лютого.

Як повідомлялося, президент Фінляндії Саулі Ніїністе привітав рішення Великих національних зборів Туреччини, які схвалили законопроєкт про ратифікацію вступу Швеції до НАТО. На його думку, яку він висловив на своїй сторінці у соціальній мережі X, цей крок підвищить безпеку у регіоні Балтійського моря.

Раніше стало відомо, що члени Великих національних зборів Туреччини схвалили проект закону, який передбачає ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Голосування відбулося під час засідання парламентської генасамблеї. З 346 депутатів за ініціативу висловилися 287, 55 депутатів були проти, і чотири парламентарі вважали за краще утриматися. Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган. Тепер Угорщина залишається останньою країною, яка не схвалила вступ Швеції в НАТО.

Протокол про прийняття Швеції до Альянсу на ратифікацію до парламенту направив 23 жовтня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Генсек НАТО Єнс Столтенберг припускав, що скандинавська країна остаточно стане членом блоку не пізніше кінця листопада, але питання досі не вирішене.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.

Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

Читайте також: Чому Туреччина розблокувала вступ Швеції до НАТО?
Теги: НАТО законопроєкт Єнс Столтенберг партії Угорщина Швеція Туреччина

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