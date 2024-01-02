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Дві країни-члени НАТО піднімали F-16 через російську атаку по Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дві країни-члени НАТО піднімали F-16 через російську атаку по Україні
Для підтримання безпеки повітряного простору Польщі було задіяно дві пари винищувачів F-16 і повітряне судно союзників
фото з відкритих джерел

Польща за участю американського контингенту підняли в небо бойову авіацію на тлі інтенсивного ракетного обстрілу України

Повітряні сили Польщі за участю американського контингенту підняли в небо бойову авіацію на тлі інтенсивного ракетного обстрілу України, який Росія здійснила 2 січня. Про це оперативне командування збройних сил Польщі поінформувало в соцмережі Х.

«Для підтримання безпеки повітряного простору Польщі було задіяно дві пари винищувачів F-16 і повітряне судно союзників. Приблизно о 5:45 злетіла пара, розміщена на базі в Ласці, а приблизно о 6:15 – пара з бази у Кшешинах», – ідеться в повідомленні.

Військові попередили населення, що робота авіації відчуватиметься підвищеним рівнем шуму, особливо у східних регіонах країни.

У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням.

Зокрема, унаслідок масованої ракетної атаки росіян є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тис. споживачів.

До слова,  у Солом'янському районі столиці рятувальники визволяють людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. Наразі відомо що внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки. Відео він опублікував у Telegram.

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Теги: Польща США НАТО винищувач обстріл

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