Голова «Слуги народу» хоче забирати мандати у народних депутатів

Шуляк: «Слуга народу» – взагалі це єдина політична сила, яка дуже активно використовує імперативний мандат»

24-х депутатів «Слуги народу» вже позбавили мандатів і рішення ще щодо 13 погодили на останньому засіданні політради наприкінці грудня. У це число (13 осіб) входять і п’ять депутатів, яких нещодавно виключили з Київради. Про це очільниця політичної сили Олена Шуляк розповіла в інтерв'ю «Главкому».

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Йдеться про поплічників нардепа Олександра Дубінського – Дениса Дьоміна, Станіслава Семергея, Володимира Тимофійчука, Марію Кисельову та Дениса Січевого, до яких вперше застосували процедуру імперативного мандату.

Поплічники Дубінського фото: рух «Чесно»

«Мені здається, «Слуга народу» – взагалі це єдина політична сила, яка дуже активно використовує імперативний мандат. У нас кожен регіон, де є такі проблемні депутати, добре вміє застосовувати цю процедуру. Звісно, простіше було б, якби такі депутати самі складали повноваження, але деякі не тільки не складають, а навіть намагаються у судовому порядку скасувати рішення політради. Тепер стосовно тих депутатів, щодо яких політрада визначилася, ухвалюватимуться рішення на рівні тервиборчкомів. Ми сподіваємось, що це буде швидко відбуватися. Це трошки довше тягнулося у 2022 році з об’єктивних причин на Херсонщині, Харківщині, але зараз не бачу особливих приводів для затримок», – зазначила Шуляк.

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Шуляк каже: проблема більша, тому що, якщо говорити про очищення, то йдеться про застосування імперативного мандату не тільки до депутатів місцевих рад.

«Погано, що його не можна застосувати до народних депутатів. Я є палкою прихильницею цього. У нас були певні спроби це провести, але, як бачимо, у Верховної Ради не вистачає потенціалу ухвалити імперативний мандат саме для народних обранців. Якщо ж говорити про очищення взагалі, нам потрібно працювати над цим на різних гілках влади, з різними структурами. І ми ухвалюємо відповідні закони, які стосуються посилення антикорупційної інфраструктури – збільшення чисельності детективів НАБУ, посилення незалежності САП», – каже керівниця політсили.

За її словами, на рівні партії очищення відбуватиметься там, де будуть випадки колабораціонізму, де погляди членів не збігатимуться з ідеологічними засадами партії. Оскільки вже є випадки, коли людина пройшла до місцевої ради під брендом «Слуга народу», а потім бачить себе з іншою політичною силою і демонстративно може пересісти на її бік. Як зазначає Шуляк, такі люди не голосують з фракцією, не виконують завдання, що ставить перед собою осередок, і з такими людьми прощаються.

«Зараз війна, і ми точно розуміємо, що так, як до війни, вже не буде. Процес очищення не можна сьогодні запустити – і завтра все очистилось. Він досить довгий, головне – продовжувати», – підсумувала політична діячка.

Раніше Олена Шуляк розповіла, що перебіжчики, які пішли за Разумковим, повертаються до «Слуги народу». Проте вона зазначила, що холод у відносинах залишається.