Стало відомо, скільки російських «Іскандерів» досі лишаються в Білорусі

РФ досі може бомбити Україну з території Білорусі

У республіці Білорусь на даний час залишаються підрозділи збройних сил Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 6 травня.

Зокрема, в Білорусі лишаються вісім пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М» та до шести літаків різних модифікацій, що можуть залучатись до нанесення авіаційних та ракетних ударів по території України.

Визначені сили і засоби збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Окремі підрозділи збройних сил РФ продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону в Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Поблизу пунктів перетину кордону проведено інженерне обладнання позицій.

За наявною інформацією, у населеному пункті Клинці Брянської області підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу проводять бойове злагодження з метою подальшої участі у бойових діях на території України.

Нагадаємо, днями в Білорусі на трасах М1 та М10 в напрямку Пінська була помічена велика колона військової техніки. Зокрема, активісти нарахували 16 БТРів, 18 вантажівок «МАЗ», 12 вантажівок «Урал», 6 ГАЗ-66 та один фургон.

Окрім того, велику колону БРТів помітили поблизу міста Житковичі. Активісти повідомляють, що не змогли ідентифікувати техніку через червоні квадрати, які нанесені на всі машини.

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не визнає, що його країна надала майданчик Росії для запуску ракет по Україні, хоча звідти регулярно ведуться обстріли нашої території. Так, напередодні моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що від 24 лютого 2022 року з території Білорусі по Україні було випущено, як мінімум, 631 ракету.