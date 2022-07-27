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Страйк працівників зупинив британську залізницю: що відбувається

Дар‘я Липська
Сьогодні, 11:27 glavcom.ua
Страйк працівників зупинив британську залізницю: що відбувається
Повідомляється, що це наймасштабніший страйк за останні роки
фото з відкритих джерел

Національна залізниця попередила, що в середу обслуговуватиме лише 20% рейсів

У Британії в середу страйкують десятки тисяч залізничників після провалу переговорів щодо зарплатні, робочих місць і умов праці. Про це повідомляє Sky News.

У страйку беруть участь 40 тисяч членів профспілки залізничного, морського та транспортного транспорту RMT. Страйкують працівники залізниці Network Rail і 14 операторів потягів, які збираються влаштувати пікети біля вокзалів.

Національна залізниця попередила, що в середу обслуговуватиме лише 20% рейсів, при цьому в деяких регіонах країни потягів взагалі не буде. Очікується, що на пасажирів залізничного транспорту чекають значні незручності, їм рекомендують максимально обмежити подорожі.

Очікується, що рух потягів буде відновлено в четвер вранці з пізнішим запуском, коли працівники повернуться до своїх обов’язків.

Загалом протягом всього найближчого місяця запланована хвиля протестів на залізниці та в лондонському метро.

Генеральний секретар RMT Мік Лінч сказав, що члени профспілки як ніколи рішуче налаштовані забезпечити гідне підвищення зарплати, гарантію збереження робочих місць та хороші умови праці.

«Network Rail не покращила свою попередню пропозицію оплати праці, а залізничні компанії не запропонували нам нічого нового», – сказав він.

«Насправді Network Rail підвищила ставку, погрожуючи запровадити обов’язкове звільнення та небезпечне 50-відсоткове скорочення робіт з технічного обслуговування, якщо ми не відкликаємо наш запланований страйк», – додав Лінч.

Працівники лондонського метро не беруть участі в страйку, однак може бути порушена робота станцій, пов’язаних з вокзалами.

Тим часом німецька залізниця планує транспортувати зерно з України.

Раніше «Укрзалізниця» пояснила, що буде з цінами для пасажирів у 2022 році.

Теги: Велика Британія залізниця страйк протест

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