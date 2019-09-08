Стрімінгові сервіси вперше в історії принесли музикальній індустрії 80% доходів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За допомогою стрімінгових сервісів артисти отримали 4,3 мільярда доларів

За півроку американські виконавці вперше заробили 80% своїх коштів за допомогою стрімінгових сервісів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно зі звітом Американської асоціації звукозаписних компаній, у порівнянні з першим півріччям 2019 року загальний дохід зріс на 18% – до 5,4 мільярда доларів.

Натомість за допомогою стрімінгових сервісів артисти отримали 4,3 мільярда доларів. Це на 26% більше, ніж минулого року.

Також збільшилися продажі вінілових платівок та дисків на 5 і 13% відповідно. Продажі CD принесли компаніям 485 мільйонів доларів за пів року, а вінілу – 224 мільйони доларів.

Нагадаємо, на початку вересня Facebook запустив свій сервіс знайомств Facebook Dating, який поки що доступний користувачам у 20 країнах світу.