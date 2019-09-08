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    У світі

    Стрімінгові сервіси вперше в історії принесли музикальній індустрії 80% доходів

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    Стрімінгові сервіси вперше в історії принесли музикальній індустрії 80% доходів

    За допомогою стрімінгових сервісів артисти отримали 4,3 мільярда доларів

    За півроку американські виконавці вперше заробили 80% своїх коштів за допомогою стрімінгових сервісів.

    Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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    Згідно зі звітом Американської асоціації звукозаписних компаній, у порівнянні з першим півріччям 2019 року загальний дохід зріс на 18% – до 5,4 мільярда доларів.

    Натомість за допомогою стрімінгових сервісів артисти отримали 4,3 мільярда доларів. Це на 26% більше, ніж минулого року.

    Також збільшилися продажі вінілових платівок та дисків на 5 і 13% відповідно. Продажі CD принесли компаніям 485 мільйонів доларів за пів року, а вінілу – 224 мільйони доларів.

    Нагадаємо, на початку вересня Facebook запустив свій сервіс знайомств Facebook Dating, який поки що доступний користувачам у 20 країнах світу.

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