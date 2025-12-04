Соцмережі фундаментально змінили кар'єрні звички зумерів

Соціальні медіа фундаментально змінюють корпоративну культуру для молодих фахівців

Більшість зумерів шукають поради в соцмережах, а 22% звільняються під їхнім впливом. Про це пише «Главком» із посиланням на Worklife.

Традиційний підхід до кар'єрного розвитку, що спирається на менторство та HR-відділи, більше не є визначальним для покоління Z. Нове дослідження фінансової компанії Gateway Commercial Finance виявило, що соціальні медіа перетворилися на головного кар'єрного коуча для наймолодшої робочої сили. Згідно з опитуванням: 63% працівників-зумерів (народжені приблизно з 1997 по 2012 рік) отримували поради щодо роботи безпосередньо з TikTok, Reddit та YouTube. Майже кожен четвертий (22%) звільнився з роботи під прямим впливом контенту, який вони побачили на цих платформах (явище відоме як «QuitTok»).

Психотерапевтка та коуч Анжела Вільямс наголошує, що покоління Z не просто відкидає традиції, а «переосмислює, чим є успіх у роботі». Головним наставником для покоління зумерів у питаннях кар'єри став Reddit (57% опитаних), за ним ідуть YouTube (44%) та TikTok (37%).

Найпопулярніші поради, які споживає це покоління, є дієвими та рішучими: встановлення чітких кордонів на роботі (44%) та відмова від концепції «працювати понад норму» без додаткової оплати (36%).

Філософія «Працюй на свою зарплату» – це тренд, який найсильніше резонує, прямо відкидаючи ідею неоплачуваної понаднормової праці як «інвестиції в кар'єру». Цікаво, що молоді представники Gen Z (18-25 років) більше схиляються до TikTok (42%), тоді як чоловіки цього покоління на 60% частіше використовують YouTube для кар'єрних порад, ніж жінки.

Вплив соцмереж особливо помітний у часових межах, які зумери встановлюють для просування по службі. Очікується в середньому через дев'ять місяців, при цьому 45% очікують його протягом шести місяців або раніше: 62% очікують підвищення протягом першого року роботи.

Соціальні медіа також сформували чітку ієрархію необхідних умов на робочому місці: менеджери, які поважають кордони (65%), прозорі структури оплати праці (61%), чітко визначені робочі години (47%), віддалена робота як стандартна практика (46%). При цьому одна третина працівників-зумерів не вважає, що зобов'язана зберігати лояльність до своїх компаній. Найсильніше ця тенденція виражена у технологічному секторі.

До слова, покоління Z (зумери) настільки звикло до перегляду серіалів чи фільмів під час роботи з дому, що активно виступає проти повернення в офіси. Згідно з опитуванням Tubi, близько 84% молодих працівників включають фонові відео у свій робочий час.