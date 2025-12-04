Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Соцмережі фундаментально змінили кар'єрні звички зумерів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Соцмережі фундаментально змінили кар'єрні звички зумерів
Більше 22% зумерів кидають роботу під впливом соцмереж
Фото: freepik.com

Соціальні медіа фундаментально змінюють корпоративну культуру для молодих фахівців

Більшість зумерів шукають поради в соцмережах, а 22% звільняються під їхнім впливом. Про це пише «Главком» із посиланням на Worklife.

Традиційний підхід до кар'єрного розвитку, що спирається на менторство та HR-відділи, більше не є визначальним для покоління Z. Нове дослідження фінансової компанії Gateway Commercial Finance виявило, що соціальні медіа перетворилися на головного кар'єрного коуча для наймолодшої робочої сили. Згідно з опитуванням: 63% працівників-зумерів (народжені приблизно з 1997 по 2012 рік) отримували поради щодо роботи безпосередньо з TikTok, Reddit та YouTube. Майже кожен четвертий (22%) звільнився з роботи під прямим впливом контенту, який вони побачили на цих платформах (явище відоме як «QuitTok»).

Психотерапевтка та коуч Анжела Вільямс наголошує, що покоління Z не просто відкидає традиції, а «переосмислює, чим є успіх у роботі». Головним наставником для покоління зумерів у питаннях кар'єри став Reddit (57% опитаних), за ним ідуть YouTube (44%) та TikTok (37%).

Найпопулярніші поради, які споживає це покоління, є дієвими та рішучими: встановлення чітких кордонів на роботі (44%) та відмова від концепції «працювати понад норму» без додаткової оплати (36%).

Філософія «Працюй на свою зарплату» – це тренд, який найсильніше резонує, прямо відкидаючи ідею неоплачуваної понаднормової праці як «інвестиції в кар'єру». Цікаво, що молоді представники Gen Z (18-25 років) більше схиляються до TikTok (42%), тоді як чоловіки цього покоління на 60% частіше використовують YouTube для кар'єрних порад, ніж жінки. 

Вплив соцмереж особливо помітний у часових межах, які зумери встановлюють для просування по службі. Очікується в середньому через дев'ять місяців, при цьому 45% очікують його протягом шести місяців або раніше: 62% очікують підвищення протягом першого року роботи.

Соціальні медіа також сформували чітку ієрархію необхідних умов на робочому місці: менеджери, які поважають кордони (65%),  прозорі структури оплати праці (61%), чітко визначені робочі години (47%), віддалена робота як стандартна практика (46%). При цьому одна третина працівників-зумерів не вважає, що зобов'язана зберігати лояльність до своїх компаній. Найсильніше ця тенденція виражена у технологічному секторі.

До слова, покоління Z (зумери) настільки звикло до перегляду серіалів чи фільмів під час роботи з дому, що активно виступає проти повернення в офіси. Згідно з опитуванням Tubi, близько 84% молодих працівників включають фонові відео у свій робочий час. 

Читайте також:

Теги: робота TikTok поради зумери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рекордні показники зростання медіанної зарплатні фіксували в східних областях України
Де в Україні можна заробити найбільше грошей? Названо регіони та галузі
6 листопада, 18:52
Словник Collins визначив головне слово року
Обрано слово 2025 року
6 листопада, 17:01
Ексведуча проросійських каналів опинилася в епіцентрі скандалу
Ексведуча проросійських каналів опинилася в епіцентрі скандалу
11 листопада, 03:58
Готуємось до зими 2025-2026 та відключень світла
Готовність до відключень світла у 2025-2026 роках: чим запастися та як діяти
12 листопада, 21:30
Білорусь знову ігнорує безпеку: третій енергоблок АЕС під Вільнюсом
Скандал на кордоні з Литвою: Білорусь будує третій енергоблок АЕС
14 листопада, 18:35
На фото зліва – Єва Тур, справа – Алла Мартинюк
Експомічниця Залужного одягнула військову форму та викликала бурхливу реакцію соцмереж
25 листопада, 15:53
Молодь і літні люди все більше страждають від самотності
Між поколіннями зростає дистанція, люди дедалі більше страждають від самотності – дослідження
6 листопада, 04:00
Альтман вважає, що університетські програми CS вже відстають від реальності
Глава OpenAI поділився найкращою кар'єрною порадою
17 листопада, 17:29
Peirates hybridus не має смертельної отрути та не є переносником хвороб
На Київщині дитину вкусив клоп-убивця
15 листопада, 19:15

Соціум

Соцмережі фундаментально змінили кар'єрні звички зумерів
Соцмережі фундаментально змінили кар'єрні звички зумерів
Росіяни готують окупований Маріуполь до приїзду Путіна
Росіяни готують окупований Маріуполь до приїзду Путіна
«Острів педофілів»: конгрес США показав фото з приватного маєтку Джеффрі Епштейна
«Острів педофілів»: конгрес США показав фото з приватного маєтку Джеффрі Епштейна
Підвійне громадянство під загрозою: Меланія Трамп, Маск та зірки у США можуть втратити паспорти
Підвійне громадянство під загрозою: Меланія Трамп, Маск та зірки у США можуть втратити паспорти
У Відні чоловік отримав опіки після того, як випив мінералки
У Відні чоловік отримав опіки після того, як випив мінералки
У США затримано студента-іммігранта, який готував масовий розстріл
У США затримано студента-іммігранта, який готував масовий розстріл

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua