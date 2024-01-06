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Верховний суд США збереться у справі про зняття Трампа з виборів: названо дату

Діана Гасюк
glavcom.ua
Верховний суд США збереться у справі про зняття Трампа з виборів: названо дату
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Справа Трампа помістила вищу судову інстанцію США в епіцентр президентських виборів 2024 року

Верховний суд США проведе усні слухання 8 лютого щодо рішення Верховного суду Колорадо про зняття колишнього президента Трампа з голосування на праймеріз у цьому штаті. Про це йдеться в повідомленні CNN.

До того часу ім’я Трампа залишатиметься в бюлетенях для голосування.

«Адже рішення суду нижчої інстанції про його дискваліфікацію було призупинено до рішення Верховного суду», – пояснює телеканал.

Якщо судді дійдуть до висновку, що Трамп не має права обіймати державну посаду до праймеріз у Колорадо 5 березня, будь-які голоси, подані за нього, не будуть зараховані.

Таким чином, справа Трампа помістила вищу судову інстанцію США в епіцентр президентських виборів 2024 року, зазначає CNN. І хоча рішення Верховного суду Колорадо стосується лише цього штату, суди в інших штатах також розглядають оскарження права експрезидента брати участь у перегонах.

Як повідомлялося, виключення колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Але більш ніж 20 у штатах це питання залишається на порядку денному. 

Раніше колишній президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням переглянути рішення Верховного суду Колорадо, яке забороняє йому брати участь у виборах в цьому штаті.

Нагадаємо, Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив виключити колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на пост президента США у 2024 році.

Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права займати Білий дім відповідно до вкрай рідко використовуваного положення Конституції, яке забороняє посадовим особам, які брали участь у «заколоті або повстанні», обіймати офіційні посади.

До слова, Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз (внутрішньопартійних виборах) Республіканської партії на підставі поправки до Конституції про «участь у повстанні чи заколоті». 

Теги: Дональд Трамп партії вибори у США

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