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    Техногенна катастрофа у Тихому океані: стався великий розлив нафти

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    Локалізація техногенної катастрофи триває - Техногенна катастрофа у Тихому океані: стався великий розлив нафти
    Локалізація техногенної катастрофи триває

    Аварія вже призвела до масштабної загибелі птахів та риби

    Біля узбережжя міста Хантінгтон-Біч у каліфорнійському окрузі Оріндж на місцевому трубопроводі Amplify Energy стався масштабний розлив нафти. Про це повідомляє Los Angeles Times.

    У результаті аварії, що відбулася біля американського узбережжя Тихого океану, до нього потрапило близько 3 тис. барелів нафти. Катастрофа вже призвела до масової загибелі птахів та риби, оскільки нафта вже потрапила до місцевого екологічного заповідника.

    У понеділок, 4 жовтня, на місце для розслідування інциденту було направлено фахівців Національної ради з безпеки на транспорті США. Повідомляється, що наразі довжиня плями сягає 12 км. Станом на ранок локалізувати розлив не вдалося.

    Представники берегової охорони повідомляють, що в результаті розливу співробітники відомства вже витягли понад 4,6 тис. літрів суміші океанічної води та нафти.

    Поблизу від місця катастрофи було скасовано усі масові заходи, а місцева влада створила штаб для боротьби з катастрофою.

    Причину аварії та рівень збитків, завданих економіці та місцевій екосистемі, буде повідомлено найближчим часом.

    Нагадаємо, у серпні стався витік нафти з терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у Чорному морі. Тоді утворилася пляма нафти 85 кв. м.

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    Теги: нафта катастрофа США аварія розслідування
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    Техногенна катастрофа у Тихому океані: стався великий розлив нафти