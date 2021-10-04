Техногенна катастрофа у Тихому океані: стався великий розлив нафти

Аварія вже призвела до масштабної загибелі птахів та риби

Біля узбережжя міста Хантінгтон-Біч у каліфорнійському окрузі Оріндж на місцевому трубопроводі Amplify Energy стався масштабний розлив нафти. Про це повідомляє Los Angeles Times.

У результаті аварії, що відбулася біля американського узбережжя Тихого океану, до нього потрапило близько 3 тис. барелів нафти. Катастрофа вже призвела до масової загибелі птахів та риби, оскільки нафта вже потрапила до місцевого екологічного заповідника.

У понеділок, 4 жовтня, на місце для розслідування інциденту було направлено фахівців Національної ради з безпеки на транспорті США. Повідомляється, що наразі довжиня плями сягає 12 км. Станом на ранок локалізувати розлив не вдалося.

Представники берегової охорони повідомляють, що в результаті розливу співробітники відомства вже витягли понад 4,6 тис. літрів суміші океанічної води та нафти.

Поблизу від місця катастрофи було скасовано усі масові заходи, а місцева влада створила штаб для боротьби з катастрофою.

Причину аварії та рівень збитків, завданих економіці та місцевій екосистемі, буде повідомлено найближчим часом.

Нагадаємо, у серпні стався витік нафти з терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у Чорному морі. Тоді утворилася пляма нафти 85 кв. м.

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