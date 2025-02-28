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Трамп зустрів Зеленського у Білому домі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп зустрів Зеленського у Білому домі
фото: REUTERS/Nathan Howard

Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин

У пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Главком із посиланням на пряму трансляцію.

Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Трамп зустрів Зеленського у Білому домі фото 1

До слова, літак президента України приземлився на авіабазі Joint Base Andrews. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FlightAware. Борт летів з аеропорту Шаннон, що в Ірландії, де Зеленський робив невелику зупинку. Приземлився президентський літак на військовій авіабазі Joint Base Andrews, що у штаті Меріленд.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський перед візитом до США прилетів до Ірландії. Прем'єр-міністр Ірландії Мішель Мартін заявив, що країна готова надавати допомогу Україні та відправити миротворців.

Сьогодні о 16:30 Зеленський має зустрітися із сенаторами. О 18:00 запланована зустріч із Трампом, після якої відбудеться церемонія підписання двосторонньої угоди про корисні копалини.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що угода між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин уже готова. Усі деталі узгоджені, і залишається лише підписати документ.

«Главком» повідомляв, що угоду зі США «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України» можуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко і очільник МЗС Андрій Сибіга.

Теги: міністр Мінекономіки літак Володимир Зеленський президент корисні копалини Юлія Свириденко Андрій Сибіга

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