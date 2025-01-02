Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Теракт у «Крокус Сіті Хол». У Туреччині висунуто звинувачення п'ятьом підозрюваним

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Теракт у «Крокус Сіті Хол». У Туреччині висунуто звинувачення п'ятьом підозрюваним
22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою стався теракт
фото: Reuters

Обвинуваченні можуть отримати до 15 років ув'язнення

Головна прокуратура Стамбула звинуватила п’ятьох ймовірних учасників угруповання «Ісламська держава», яких підозрюють у причетності до нападу на концертний зал «Крокус Сіті Хол» під Москвою 22 березня 2024 року. Про це повідомляє Anadolu Ajansı.

За даними слідства, обвинувачені – Хофізджон Усмонов, Мутеулло Асоєв, Рахматулло Саліков, Мухаммадрахім Файзов і Хамза Мухаммед – підтримували зв’язок із нападниками на «Крокус Сіті Хол». Один із них нібито пропонував здійснити вибух у сусідньому торговому центрі.

Обвинувачення передбачає покарання від 7,5 до 15 років ув’язнення за членство в терористичній організації, якою в Туреччині, як і в багатьох інших країнах, визнано «Ісламську державу». Відомо, що Файзов є громадянином Таджикистану, а Усмонов мешкав у конспіративній квартирі разом із одним із підозрюваних у нападі, Шамсідіном Фарідуні.

За версією слідства, Асоєв зі свого телефону пропонував організувати вибух у торговому центрі «Вегас» у Москві, обіцявши виконавцю транспортування до білоруського кордону, тимчасове житло та нові документи. Точне місце події в матеріалах не уточнюється, але один із ТЦ «Вегас» розташований поруч із «Крокус Сіті Холлом».

Позиція обвинувачених у цій справі залишається невідомою. У Росії, за повідомленням ФСБ, затримано понад 20 осіб, яким висунули звинувачення у тероризмі. Після березневого нападу та затримання вихідців із Центральної Азії в Росії активізувалася кампанія проти мігрантів.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня 2024 року у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою сталася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. 

Згодом стало відомо про відомо про загиблих унаслідок теракту у музичному центрі «Крокус сіті хол».

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі».

Також Росія розкручувала версію про нібито «український слід» у теракті в «Крокусі». 11 червня 2024 року голова Національного антитерористичного комітету Росії, директор Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортніков під час засідання НАК офіційно звинуватив, не надавши жодних доказів, військову розвідку України у теракті, який стався у березні цього року у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Хол».

Читайте також:

Теги: Туреччина тероризм Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антиурядові протести у Єгипті
Ердоган пройшов точку неповернення і дав старт проєкту «Османська імперія 2.0»
24 грудня, 2024, 12:23
Святкування падіння режиму Башара аль-Асада на вулицях Дамаска
«В Асада треба забрати орден Ярослава Мудрого». Як розвивались відносини України й Сирії за роки Незалежності?
12 грудня, 2024, 13:16
Турецькі військові допомогитимуть Сирії
Стало відомо, яка країна допоможе Сирії у перехідний період
9 грудня, 2024, 09:00
Сирійських біженців стимулюють повертатись додому
Дві країни зупинили розгляд заявок від сирійських біженців
11 грудня, 2024, 14:14
Протягом останніх трьох років компанії з Євросоюзу, США та Туреччини збільшили експорт зброї до країн Центральної Азії, таких як Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан
Росія продовжує закуповувати снайперські гвинтівки з ЄС через треті країни – The Insider
12 грудня, 2024, 02:50
Армія Ізраїлю ліквідувала командирів ХАМАСу
Армія Ізраїлю ліквідувала командирів ХАМАСу
12 грудня, 2024, 04:46
Сирію очікують значні політичні зміни
У Сирії може бути реалізована турецька модель управління
12 грудня, 2024, 11:57
Причини вибуху на заводі в місті Баликесир з'ясовуються
У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі та постраждалі
24 грудня, 2024, 09:10
Цього року, за словами Путіна, російський ВВП прибавить 4%, тоді як вже наступного зростання сповільниться до 2-2,5%
Путін визнав, що довів економіку РФ до ручки
27 грудня, 2024, 03:12

Соціум

Теракт у «Крокус Сіті Хол». У Туреччині висунуто звинувачення п'ятьом підозрюваним
Теракт у «Крокус Сіті Хол». У Туреччині висунуто звинувачення п'ятьом підозрюваним
Служба зовнішньої розвідки повідомила, скільки російських в'язнів воює проти України
Служба зовнішньої розвідки повідомила, скільки російських в'язнів воює проти України
Отруєння невідомою речовиною. У Москві скоєно замах на Асада – The Sun
Отруєння невідомою речовиною. У Москві скоєно замах на Асада – The Sun
Зухвале пограбування маєтку у Лондоні на $13 млн: що вчинив злочинець
Зухвале пограбування маєтку у Лондоні на $13 млн: що вчинив злочинець
Книжки для школярів. Путін дав нове доручення
Книжки для школярів. Путін дав нове доручення
У Варшаві відбудеться масштабний протест фермерів проти імпорту з України
У Варшаві відбудеться масштабний протест фермерів проти імпорту з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
44K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
17K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua