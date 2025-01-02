Теракт у «Крокус Сіті Хол». У Туреччині висунуто звинувачення п'ятьом підозрюваним

Обвинуваченні можуть отримати до 15 років ув'язнення

Головна прокуратура Стамбула звинуватила п’ятьох ймовірних учасників угруповання «Ісламська держава», яких підозрюють у причетності до нападу на концертний зал «Крокус Сіті Хол» під Москвою 22 березня 2024 року. Про це повідомляє Anadolu Ajansı.

За даними слідства, обвинувачені – Хофізджон Усмонов, Мутеулло Асоєв, Рахматулло Саліков, Мухаммадрахім Файзов і Хамза Мухаммед – підтримували зв’язок із нападниками на «Крокус Сіті Хол». Один із них нібито пропонував здійснити вибух у сусідньому торговому центрі.

Обвинувачення передбачає покарання від 7,5 до 15 років ув’язнення за членство в терористичній організації, якою в Туреччині, як і в багатьох інших країнах, визнано «Ісламську державу». Відомо, що Файзов є громадянином Таджикистану, а Усмонов мешкав у конспіративній квартирі разом із одним із підозрюваних у нападі, Шамсідіном Фарідуні.

За версією слідства, Асоєв зі свого телефону пропонував організувати вибух у торговому центрі «Вегас» у Москві, обіцявши виконавцю транспортування до білоруського кордону, тимчасове житло та нові документи. Точне місце події в матеріалах не уточнюється, але один із ТЦ «Вегас» розташований поруч із «Крокус Сіті Холлом».

Позиція обвинувачених у цій справі залишається невідомою. У Росії, за повідомленням ФСБ, затримано понад 20 осіб, яким висунули звинувачення у тероризмі. Після березневого нападу та затримання вихідців із Центральної Азії в Росії активізувалася кампанія проти мігрантів.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня 2024 року у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою сталася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму.

Згодом стало відомо про відомо про загиблих унаслідок теракту у музичному центрі «Крокус сіті хол».

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі».

Також Росія розкручувала версію про нібито «український слід» у теракті в «Крокусі». 11 червня 2024 року голова Національного антитерористичного комітету Росії, директор Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортніков під час засідання НАК офіційно звинуватив, не надавши жодних доказів, військову розвідку України у теракті, який стався у березні цього року у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Хол».