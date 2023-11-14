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The Economist зробило прогноз, наскільки затягнеться війна в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
The Economist зробило прогноз, наскільки затягнеться війна в Україні
У разі виникнення нової серйозної кризи Захід опиниться у важкому становищі
фото: Генштаб

Найбільша у Європі з 1945 року війна в Україні не подає ознак закінчення

Розв’язана Росією війна проти України може затягнутися ще на п'ять років. Про це все частіше говорять західні чиновники, пише The Economist.

Зазначається, що «зараз не найщасливіші часи», зокрема у зв'язку з тим, що війна між Ізраїлем і ХАМАС загрожує перекинутися на весь Близький Схід, а на задньому плані зіткнуться США та Іран. І найбільша у Європі з 1945 року війна в Україні не подає ознак закінчення, пише видання.

І якщо ці обидві війни затягнуться, доведеться несолодко, додає видання. Повідомляється, що у разі виникнення нової серйозної кризи Захід опиниться у важкому становищі.

«Як і за часів «холодної війни», кожна криза, якою б вона не була, може розглядатися як випробування американської або китайської могутності, що втягує в себе кожну з країн», – йдеться у публікації.

Також вказується, що один з ризиків полягає в тому, що противники можуть скористатися цим хаосом. Зокрема, Росія може провести загрозливі маневри під час кризи навколо Тайваню, щоб відвернути увагу США та прив'язати до себе союзників, не дозволивши їм простягнути руку допомоги в Азії. The Economist зробило прогноз, наскільки затягнеться війна в Україні.

Триває 629-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, а вночі застосували балістичну ракету.

Загалом за добу ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.


 
 
 
 
 

Теги: росія війна криза

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