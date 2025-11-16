Головна Світ Соціум
The Guardian: Ізраїль блокує доставку гуманітарної допомоги в Газу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Жителі Гази відчувають нестачу їжі та предметів першої необхідності

Гуманітарна ситуація в Секторі Газа продовжує катастрофічно погіршуватися: з наближенням зими місцеве населення зіткнулося з гострим дефіцитом продовольства та товарів першої потреби. За даними місії ООН, Ізраїль порушує міжнародне право, блокуючи безперешкодне надходження гуманітарної допомоги, пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Заступниця генерального комісара UNRWA (Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям) Наталі Буклі наголосила, що жителі регіону відчувають нестачу їжі та предметів першої необхідності. Ситуація критично погіршується на тлі холодного сезону.

Буклі заявила, що UNRWA має достатньо ресурсів, продовольства, наметів та інших товарів для завантаження до 6000 вантажівок. Вона підкреслила: «Наші запаси змогли б забезпечити продовольством усе населення протягом приблизно трьох місяців. Але воно знаходиться зовні в Йорданії та Єгипті та не може бути доставлене».

На практиці до Гази потрапляє лише близько половини від необхідних 500-600 вантажівок на день.

Представниця ООН зазначила, що Ізраїль, як окупаційна держава, «не дотримується міжнародного гуманітарного права». Вона посилається на Четверту Женевську конвенцію та консультативний висновок Міжнародного суду, згідно з якими Ізраїль зобов'язаний забезпечити населення окупованої території «необхідними для повсякденного життя товарами».

Попри це, Ізраїль розірвав дипломатичні відносини з UNRWA та звинувачує агентство у зв'язках із ХАМАС.

Буклі закликала міжнародне співтовариство, включно з ЄС і США, посилити тиск на уряд Ізраїлю, щоб забезпечити безперешкодне надходження допомоги.

Вона підкреслила незамінність UNRWA, зазначивши, що зараз «не час для краху» агентства, оскільки ніхто не може взяти на себе їхні обов'язки. У Брюсселі вона обговорювала дефіцит фінансування агентства у розмірі $200 млн до березня та необхідність морального тиску на Ізраїль для сприяння мирному процесу.

«Єдина причина, чому ми тут, – це колективна нездатність міжнародного товариства знайти політичне рішення цього конфлікту», – підсумувала Буклі.

Нагадаємо, після багатьох місяців бойових дій у Секторі Гази гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Намети та руїни на вулицях міст оточені величезними скупченнями сміття.

Уся територія Гази вкрита горами відходів, на яких рояться мухи та осідає пил. Після початку війни комунальні служби повністю припинили роботу, і навіть часткове відновлення їхньої діяльності не змогло змінити ситуацію. Прибирання вулиць унеможливлене через значні руйнування, спричинені ізраїльською військовою операцією.

Як відомо, Сполучені Штати Америки запропонували проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, який передбачає створення міжнародних стабілізаційних сил у Газі з мандатом на два роки. 

Проєкт, який було поширено 4 листопада, ще на стадії обговорень і зміни, передбачає, що стабілізаційні війська допомагатимуть у демілітаризації сектора Газа, забезпечуючи безпеку та виведення зброї з території, контрольованої недержавними збройними групами. Крім того, план включає співпрацю з палестинськими поліцейськими силами та іншими країнами для забезпечення гуманітарної допомоги.

