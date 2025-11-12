США побудують масштабну базу біля Гази: деталі від Bloomberg

Тимчасова база США на 10 тис. осіб з'явиться біля кордону Сектора Гази

Агентство Bloomberg з посиланням на внутрішній документ, що надійшов у його розпорядження, повідомляє, що запланована до будівництва військова база США поблизу Сектора Гази передбачає розміщення 10 тис. осіб. Про це пише «Главком».

У вівторок ізраїльський портал Ynet з посиланням на джерела повідомив, що США планують створити військову базу на півдні Ізраїлю біля кордону з Сектором Гази вартістю пів мільярда доларів. Метою є реалізація подальших етапів плану президента Дональда Трампа щодо врегулювання в анклаві, включаючи його демілітаризацію.

«Військово-морський флот США запитує кошторис витрат у компаній, що пройшли попередню перевірку, для створення тимчасової, самодостатньої військової бази, здатної підтримувати 10 тис. осіб персоналу та надавати 10 тис. квадратних футів офісних приміщень протягом 12 місяців», – йдеться у статті Bloomberg.

Після оголошення про припинення вогню в Секторі Гази в жовтні 2025 року американці створили в Ізраїлі командний центр, який займається зусиллями зі стабілізації ситуації в палестинському анклаві. За даними Ynet, у цьому центрі наразі працюють близько 200 американських військовослужбовців і фахівців.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом у Секторі Гази набула чинності 10 жовтня 2025 року. В рамках цієї угоди ХАМАС звільнив 20 заручників, утримуваних з 7 жовтня 2023 року. Таким чином, усі заручники, що залишалися живими, були звільнені.

Ізраїль у відповідь випустив із в'язниць близько 2 тис. палестинських ув'язнених, включаючи терористів, засуджених на довічні терміни. Наразі ХАМАС повертає Ізраїлю рештки заручників, які загинули в полоні. Палестинська сторона повернула тіла 24 заручників. За ізраїльськими даними, в Газі залишаються ще чотири тіла загиблих заручників.

До слова, після багатьох місяців бойових дій у Секторі Гази гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Намети та руїни на вулицях міст оточені величезними скупченнями сміття.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки запропонували проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, який передбачає створення міжнародних стабілізаційних сил у Газі з мандатом на два роки.