Головна Світ Політика
search button user button menu button

США побудують масштабну базу біля Гази: деталі від Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
США побудують масштабну базу біля Гази: деталі від Bloomberg
Сполучені Штати створюють нову військову базу
фото:Reuters

Тимчасова база США на 10 тис. осіб з'явиться біля кордону Сектора Гази 

Агентство Bloomberg з посиланням на внутрішній документ, що надійшов у його розпорядження, повідомляє, що запланована до будівництва військова база США поблизу Сектора Гази передбачає розміщення 10 тис. осіб. Про це пише «Главком».

У вівторок ізраїльський портал Ynet з посиланням на джерела повідомив, що США планують створити військову базу на півдні Ізраїлю біля кордону з Сектором Гази вартістю пів мільярда доларів. Метою є реалізація подальших етапів плану президента Дональда Трампа щодо врегулювання в анклаві, включаючи його демілітаризацію.

«Військово-морський флот США запитує кошторис витрат у компаній, що пройшли попередню перевірку, для створення тимчасової, самодостатньої військової бази, здатної підтримувати 10 тис. осіб персоналу та надавати 10 тис. квадратних футів офісних приміщень протягом 12 місяців», – йдеться у статті Bloomberg. 

Після оголошення про припинення вогню в Секторі Гази в жовтні 2025 року американці створили в Ізраїлі командний центр, який займається зусиллями зі стабілізації ситуації в палестинському анклаві. За даними Ynet, у цьому центрі наразі працюють близько 200 американських військовослужбовців і фахівців.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом у Секторі Гази набула чинності 10 жовтня 2025 року. В рамках цієї угоди ХАМАС звільнив 20 заручників, утримуваних з 7 жовтня 2023 року. Таким чином, усі заручники, що залишалися живими, були звільнені.

Ізраїль у відповідь випустив із в'язниць близько 2 тис. палестинських ув'язнених, включаючи терористів, засуджених на довічні терміни. Наразі ХАМАС повертає Ізраїлю рештки заручників, які загинули в полоні. Палестинська сторона повернула тіла 24 заручників. За ізраїльськими даними, в Газі залишаються ще чотири тіла загиблих заручників.

До слова, після багатьох місяців бойових дій у Секторі Гази гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Намети та руїни на вулицях міст оточені величезними скупченнями сміття.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки запропонували проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, який передбачає створення міжнародних стабілізаційних сил у Газі з мандатом на два роки. 

Читайте також:

Теги: сектор Гази ХАМАС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Як Трамп будує мир: угода, молитва, надія
15 жовтня, 13:41
Людей, перед тим, як вбити, поставили на коліна
У Газі після виведення ізраїльських військ сталася публічна страта – CNN
15 жовтня, 04:01
Трамп: Вони (ХАМАС – «Главком») складуть зброю, або ми їх роззброїмо
Трамп заявив, що США самі роззброїть ХАМАС, якщо ті не зроблять цього самостійно
15 жовтня, 04:58
Трамп: Я дуже розчарований, тому що у мене з Володимиром Путіним були дуже хороші стосунки. Напевно, вони залишаються такими й досі
Нові заяви Трампа, удар по Дніпропетровщині: головне за ніч
15 жовтня, 05:36
Трамп: Якщо ХАМАС продовжить вбивати людей у Газі, у нас не залишиться іншого вибору, як увійти туди й вбити їх
Трамп пригрозив повною ліквідацією ХАМАС у разі подальших вбивств у Газі
17 жовтня, 04:01
Трамп попередив ХАМАС: «Якщо не будете хорошими, вас знищать»
Трамп попередив ХАМАС: «Якщо не будете хорошими, вас знищать»
21 жовтня, 01:50
Намети для переміщених палестинців у місті Газа
США та Ізраїль розглядають поділ Гази: у WSJ розкрили деталі
23 жовтня, 03:44
Максим Харкін народився у Донецьку
ХАМАС звільнив з полону вихідця з України
14 жовтня, 06:42
У тимчасових таборах у Секторі Гази поширюються такі хвороби, як діарея, висип, короста та воші
Reuters: У Секторі Гази стрімко погіршується гуманітарна ситуація
8 листопада, 03:59

Політика

РФ карає рекрутерів, які не виконують план мобілізації: подробиці від ГУР
РФ карає рекрутерів, які не виконують план мобілізації: подробиці від ГУР
США побудують масштабну базу біля Гази: деталі від Bloomberg
США побудують масштабну базу біля Гази: деталі від Bloomberg
Завершення війни в Україні. Трамп визнав свій провал
Завершення війни в Україні. Трамп визнав свій провал
Нью-Йорк проти Трампа: стало відомо, що робитиме новий мер Мамдані
Нью-Йорк проти Трампа: стало відомо, що робитиме новий мер Мамдані
Зустріч міністрів G7 почнеться з розмови про Україну: подробиці
Зустріч міністрів G7 почнеться з розмови про Україну: подробиці
Орбан підтвердив плани проведення саміту США та РФ в Будапешті, але є нюанс
Орбан підтвердив плани проведення саміту США та РФ в Будапешті, але є нюанс

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua