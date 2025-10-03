Головна Країна Культура
search button user button menu button

Військові поети виступили на «Книжковій країні»: поезія, перформанси та рекордний збір

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Військові поети виступили на «Книжковій країні»: поезія, перформанси та рекордний збір
Десятки військових-митців представили власні твори
фото: instagram.com/culturalforces

Для проєкту «Книга на фронт» цього разу було передано рекордну кількість книг

З 25 по 28 вересня у Києві на ВДНГ відбувся фестиваль «Книжкова країна», де окремий павільйон мілітарної культури став майданчиком для поетів, письменників і митців, які нині служать у Силах оборони. Програму заходів забезпечила платформа «Культурні сили».

«Він вже став сенсовим магнітом для багатьох відвідувачів Книжкової країни і дуже добре, що голос військових-митців прозвучав та був почутий під час цієї важливої культурної події. Культура – це територія народження сенсів. А мілітарна культура воюючої країни – це територія народження найважливіших сенсів», – наголосив солдат Кирило Лукаш, військовослужбовець НГУ та учасник Культурних сил, до мобілізацій – відомий актор, волонтер та радіоведучий.  

Всього «Культурні сили» організували під час фестивалю 25 подій: виступів, поетичних читань, літературних дискусій.

«Дискусія про формування нового літературного канону зібрала повний зал слухачів, аншлаговою подією була дискусія про міфодизайн, особливим був поетично-музичний перформанс від винахідника електробандури та військовослужбовця Івана Ткаленка та військових поеток Наталії Тарковської й Надії Гарань», – згадує Лукаш.

5 фото
На весь екран

«Люди плакали та обіймали одне одного, – згадує один із організаторів павільйону, військовослужбовець, учасник Культурних сил Ігор Мітров про враження гостей павільйону, – а організатори підходили до нас, дякували за організацію та казали: «це було яскраво, видовищно, у вас прекрасний, масштабний павільйон і ви провели важливу роботу, організувавши його». 

Для проєкту «Книга на фронт» цього разу було передано рекордну кількість книг – 1332, які було зібрано за чотири дні.

«За жанрами переважно це художня література, історія та психологія, – говорить керівник проєкту сержант Андрій Овчарук. – з українських авторів найпопулярнішими були книги Іларіона Павлюка, Максима Кідрука та Василя Шкляра». 

Всі книжки будуть передані нашим захисникам та захисницям в зону ведення бойових дій. Усього в рамках проєкту «Книга на фронт», який було розпочато у квітні 2023 року вже передано понад 43 тис. книг. 

Читайте також:

Теги: книги література культура фестиваль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розмір премії на 2025 рік встановлено у розмірі 200 тис. грн
Зеленський надав Центру Довженка статус національного
13 вересня, 14:36
Кадр з фільму «БожеВільні»
Актор Костянтин Темляк отримав «Золоту дзиґу» попри звинувачення в насильстві
14 вересня, 00:16
Український актор та телеведучий Максим Неліпа загинув на фронті. Йому було 48 років
Зеленський посмертно нагородив актора і воїна Максима Неліпу
13 вересня, 16:16
Нині триває 1301-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025 року
16 вересня, 08:17
Колеги називають Завадського «людиною величезного таланту» та «голосом, який знають мільйони»
Актор Театру Франка Дмитро Завадський потрапив до лікарні. Колеги просять про допомогу
21 вересня, 09:18
Відомий фінансист наголошує, що війна руйнує стосунки навіть у тих пар, які здавалися ідеальними, і сімейний фронт стає ще одним випробуванням
«Ніби епідемія якась»: відомий фінансист після поїздки в Україну дав пораду родинам
23 вересня, 08:52
Сирський назвав ключові показники контрнаступу
Добропільський напрямок: Сирський розповів, скільки територій вдалось відбити у ворога
29 вересня, 10:56
Зеленський зазначив, що українські військові знищують російські сили
Президент повідомив, що Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії на Донеччині
19 вересня, 19:44
Жадан відреагував на критику Жолдака: «Ця людина має просто заткнутися»
Жадан розповів, чому послав режисера Жолдака на три букви
Вчора, 10:15

Культура

Військові поети виступили на «Книжковій країні»: поезія, перформанси та рекордний збір
Військові поети виступили на «Книжковій країні»: поезія, перформанси та рекордний збір
Реальна драма у Театрі Франка: актор, що претендував на місце у трупі, погрожував порізати собі вени
Реальна драма у Театрі Франка: актор, що претендував на місце у трупі, погрожував порізати собі вени
Помер учасник колективу «Піккардійська Терція»
Помер учасник колективу «Піккардійська Терція»
28 вересня у Києві відкриється «Маєш фест» – фестиваль підтримки дітей військових
28 вересня у Києві відкриється «Маєш фест» – фестиваль підтримки дітей військових
Українська акторка зіграє у серіалі HBO про Гаррі Поттера
Українська акторка зіграє у серіалі HBO про Гаррі Поттера
Український короткометражний фільм здобув нагороду на фестивалі у Японії
Український короткометражний фільм здобув нагороду на фестивалі у Японії

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua