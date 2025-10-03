Військові поети виступили на «Книжковій країні»: поезія, перформанси та рекордний збір

Для проєкту «Книга на фронт» цього разу було передано рекордну кількість книг

З 25 по 28 вересня у Києві на ВДНГ відбувся фестиваль «Книжкова країна», де окремий павільйон мілітарної культури став майданчиком для поетів, письменників і митців, які нині служать у Силах оборони. Програму заходів забезпечила платформа «Культурні сили».

«Він вже став сенсовим магнітом для багатьох відвідувачів Книжкової країни і дуже добре, що голос військових-митців прозвучав та був почутий під час цієї важливої культурної події. Культура – це територія народження сенсів. А мілітарна культура воюючої країни – це територія народження найважливіших сенсів», – наголосив солдат Кирило Лукаш, військовослужбовець НГУ та учасник Культурних сил, до мобілізацій – відомий актор, волонтер та радіоведучий.

Всього «Культурні сили» організували під час фестивалю 25 подій: виступів, поетичних читань, літературних дискусій.

«Дискусія про формування нового літературного канону зібрала повний зал слухачів, аншлаговою подією була дискусія про міфодизайн, особливим був поетично-музичний перформанс від винахідника електробандури та військовослужбовця Івана Ткаленка та військових поеток Наталії Тарковської й Надії Гарань», – згадує Лукаш.

«Люди плакали та обіймали одне одного, – згадує один із організаторів павільйону, військовослужбовець, учасник Культурних сил Ігор Мітров про враження гостей павільйону, – а організатори підходили до нас, дякували за організацію та казали: «це було яскраво, видовищно, у вас прекрасний, масштабний павільйон і ви провели важливу роботу, організувавши його».

Для проєкту «Книга на фронт» цього разу було передано рекордну кількість книг – 1332, які було зібрано за чотири дні.

«За жанрами переважно це художня література, історія та психологія, – говорить керівник проєкту сержант Андрій Овчарук. – з українських авторів найпопулярнішими були книги Іларіона Павлюка, Максима Кідрука та Василя Шкляра».

Всі книжки будуть передані нашим захисникам та захисницям в зону ведення бойових дій. Усього в рамках проєкту «Книга на фронт», який було розпочато у квітні 2023 року вже передано понад 43 тис. книг.