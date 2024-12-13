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Блінкен прибув із неанонсованим візитом до Іраку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Блінкен прибув із неанонсованим візитом до Іраку
Держсекретар США наголосив, що Сирія не повинна перетворитися на «платформу для тероризму»
фото: Радіо Свобода

Блінкен відвідав посольство США в Багдаді і провів розмову із Ас-Судані щодо ситуації у Сирії

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю, 13 грудня, завітав з неанонсованим візитом до Іраку, де зустрівся із прем’єр-міністром Мухаммадом Ас-Судані для обговорення майбутнього сусідньої Сирії. Про це повідомляє Reuters.

Блінкен відвідав посольство США в Багдаді і заявив, що провів розмову із Ас-Судані щодо ситуації у Сирії. За його словами, сторони обговорили «переконання багатьох країн у регіоні та поза його межами» у тому, що перехід Сирії від диктатури Башара Асада до, як очікується, демократії, відбудеться таким чином, щоб захистити усі релігійні меншини в країні, і це призведе до створення інклюзивного неконфесійного уряду.

Держсекретар США додав, що Сирія не повинна перетворитися на «платформу для тероризму».

«Ніхто не усвідомлює важливість цього більше, ніж Ірак, через триваючу присутність ІДІЛу в Сирії, і ми сповнені рішучості зробити так, щоб ІДІЛ не змогла відродитися», – сказав Блінкен.

Американський посадовець повідомив, що Вашингтон розглядає цей момент як можливість ще більше послабити вплив Ірану в регіоні.  

Раніше Ентоні Блінкен заявляв, що Сполучені Штати підтверджують свою повну підтримку політичного переходу під керівництвом і відповідальністю самих сирійців. Сполучені Штати підтримають нових сирійських лідерів, якщо вони створять інклюзивний уряд, який «уникатиме використання Сирії як бази для тероризму та не створюватимуть загрозу для своїх сусідів», а також поважатиме міжнародне право і права меншин.  

Нагадаємо, у Сирії повстанці захопили Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін відмовився направити сирійських найманців з тимчасово окупованих територій України на допомогу регулярній армії Башара Асада. Це призвело до втрати диктатором контролю над Сирією.

Нову конституцію Сирії буде підготовлено протягом шести місяців, весь перехідний процес буде завершено за 18 місяців.

До слова, США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») зі списку терористичних організацій. Бійці «ХТШ» очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада.

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Теги: США Ірак Ентоні Блінкен Вашингтон посольство Сирія

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