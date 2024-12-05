США викрили багатомільярдну схему, яка допомагала російській еліті збагачуватися

Нові санкційні заходи націлені на п'ятьох фізичних і чотирьох юридичних осіб, які пов'язані з міжнародною мережею під назвою TGR Group

Незаконна фінансова мережа допомагала російській еліті обходити обмеження за допомогою цифрових активів

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції, спрямовані на ліквідацію незаконної фінансової мережі, яка допомагала російській еліті обходити обмеження за допомогою цифрових активів. Про це повідомляє Reuters.

Нові заходи націлені на п'ятьох фізичних і чотирьох юридичних осіб, які пов'язані з міжнародною мережею під назвою TGR Group. Вона сприяла значному обходу санкцій. У списку також фігурує компанія, зареєстрована у Вайомінгу, що частково належить особі, вже підпорядкованій санкціям.

За словами виконувача обов’язків заступника міністра з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Бредлі Сміта, TGR Group використовувала цифрові активи, включно й забезпечені доларами стабільні монети, щоб обходити американські та міжнародні санкції. Це дозволяло російській еліті збагачуватися і підтримувати фінансові інтереси Кремля.

До діяльності цієї мережі належать:

відмивання коштів, пов'язаних з організаціями, що перебувають під санкціями;

обмін готівки на криптовалюту без реєстрації;

надання готівки клієнтам у вигляді криптоактивів;

випуск передплачених кредитних карт для обходу контролю;

приховування джерела коштів для придбання нерухомості у Великій Британії заможними російськими громадянами.

Викриття мережі США проводили разом із Великою Британією. На сайті NCA не вказана загальна сума відмитих грошей, але на масштаб натякає згадка про комісію в 3%. Вказано, що для компенсації вилучених британськими правоохоронцями 20 млн фунтів, мережам довелося б відмити близько 700 млн фунтів «безкоштовно». Це означає, що реальний обсяг відмивання грошей був у мільярдах фунтів. Організатори використовували ці кошти для підтримки наркотрафіку, кіберзлочинів і шпигунства. Було заарештовано 84 особи, конфісковано мільйони фунтів стерлінгів та активи, які виводилися через криптовалюту і традиційні фінансові установи, додали британці.

За чотири місяці мережа здійснила операції зі збору готівки на 55 локаціях у Великій Британії, Шотландії та на Нормандських островах. Головним інструментом для легалізації коштів стала криптовалюта Tether – популярний стейблкоїн, який забезпечує анонімність та швидкість транзакцій.

Кур’єри збирали готівку від наркокартелів або шахраїв. Гроші конвертували у криптовалюту Tether. «Відмиті» кошти пересилали клієнтам у різних країнах.

Одна з компаній – Smart, під керівництвом Катерини Жданової, допомагала клієнтам обійти процедури KYC (верифікація особистості). Наприклад, російські клієнти через цю схему придбали нерухомість у Британії на суму 2 млн фунтів. Крім цього, криптогаманці Smart і TGR були пов’язані з російською платформою Garantex, яку у 2022 році заблокували за фінансування постачань зброї для війни проти України.

Санкції США передбачають заборону для фізичних і юридичних осіб із США проводити будь-які операції з суб'єктами, які потрапили до списку. Також заморожуються всі активи цих осіб, що перебувають під юрисдикцією США.

Нові заходи спрямовані на посилення контролю над використанням криптовалют для уникнення санкцій, підкреслюючи зобов’язання США боротися з фінансовими махінаціями Кремля.

Нагадаємо, Державний департамент США запровадив візові обмеження щодо п’яти російських посадовців, причетних до примусової депортації й ув’язнення українських дітей.

До слова, Китай допомагає Росії обходити санкції, підтримуючи цілі сектори економіки, водночас аналізуючи досвід країни для застосування у власних умовах.